Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Спартак» расторг соглашение с игроком из-за нарушения контрактных обязательств

Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Спартак» досрочно расторг контракт со словацким хоккеистом Адамом Ружичкой. Об этом объявила пресс-служба клуба в Telegram-канале.

«В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, ХК «Спартак» Москва принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой», — говорится в заявлении.

Ружичка выступал за московский клуб с прошлого сезона. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) словацкий игрок набрал 40 (16+24) очков в 51 матче.

После 66 игр регулярки КХЛ красно-белые с 77 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда прошла в плей-офф.

Первый раунд плей-офф стартует 23 марта. Пары 1/4 финала конференций сформируются по итоговому положению команд в таблице: клубы, занявшие более высокие места, встретятся с командами, финишировавшими ниже. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Ранее «Спартак» победил со счетом 7:1.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
