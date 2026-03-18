«Спартак» расторг соглашение с игроком из-за нарушения контрактных обязательств

Московский «Спартак» досрочно расторг контракт со словацким хоккеистом Адамом Ружичкой. Об этом объявила пресс-служба клуба в Telegram-канале.

«В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, ХК «Спартак» Москва принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой», — говорится в заявлении.

Ружичка выступал за московский клуб с прошлого сезона. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) словацкий игрок набрал 40 (16+24) очков в 51 матче.

После 66 игр регулярки КХЛ красно-белые с 77 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда прошла в плей-офф.

Первый раунд плей-офф стартует 23 марта. Пары 1/4 финала конференций сформируются по итоговому положению команд в таблице: клубы, занявшие более высокие места, встретятся с командами, финишировавшими ниже. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».



Ранее «Спартак» победил со счетом 7:1.