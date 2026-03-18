Кого из иранской верхушки убил Израиль

Израиль продолжает точечные удары по руководству Ирана: вслед за убийством секретаря Совбеза Али Лариджани ЦАХАЛ сообщила о ликвидации министра разведки Эсмаила Хатиба. Он, по заявлению израильской стороны, «отвечал за систему убийств и внутреннего подавления в стране». Кто из иранской «верхушки» погиб с начала войны — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 18 марта Израиль атаковал министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Сначала речь шла о попытке покушения.

«Ночью мы предприняли попытку ликвидации министра иранской разведки», — сообщил источник телеканала N12, отметив, что в Тель-Авиве ожидали подтверждения результатов.

Позже израильская сторона заявила о гибели Хатиба. Как сообщил N12 со ссылкой на главу Минобороны Исраэля Каца, «министр разведки Ирана был ликвидирован этой ночью, он отвечал за систему убийств и внутреннего подавления в стране».

Хатиб занимал пост министра разведки Ирана с августа 2021 года, до этого он руководил службой безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. В 2012–2019 годах чиновник возглавлял Центр судебной защиты и разведки, кроме того, иранские СМИ называют его одним из основателей разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кого еще убили израильские военные?

Атака на Хатиба стала продолжением серии ударов по ключевым фигурам иранского руководства. Накануне в Тегеране подтвердили гибель секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани — вместе с ним погибли его сын, заместитель и сотрудники охраны.

Чиновник считался одной из ключевых фигур в системе принятия решений в Иране, ранее он более десяти лет возглавлял парламент и участвовал в переговорах по иранской ядерной программе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан уже пообещал «суровую месть» причастным к его кончине.

Кроме того, 17 марта Иран подтвердил гибель Голамреза Сулеймани — командира ополчения «Басидж» (добровольческая полувоенная организация, связанная с КСИР).

Они пополнили ряды высокопоставленных иранских чиновников, погибших с начала войны. Многие из них, в том числе верховный лидер Али Хаменеи, были убиты 28 февраля — в первый день авиаударов США и Израиля.

Помимо Хаменеи, погибли его советник по безопасности Али Шамхани, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, начальник Генштаба Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Также стороны сообщали о гибели главы военной канцелярии Мохаммада Ширази, руководителя военной разведки Салеха Асади, главы ядерной организации SPND Хоссейна Джабаль Амелиана и его предшественника Резы Мозаффари-Ниа.

Кроме того, в первый день войны едва не погиб Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи и ныне новый верховный лидер Ирана . Как свидетельствует утечка аудиозаписи выступления главы протокола офиса верховного лидера Мазахера Хоссейни, за несколько минут до атаки на резиденцию отца он вышел во двор комплекса и сумел избежать смерти, получив лишь незначительное ранение ноги. Однако его жена и сын погибли.

Среди жертв первых ударов также назывались заместитель начальника штаба иранской по логистике и промышленным исследованиям Мохсен Даребаги, глава полицейской разведки Голамреза Резаян и начальник управления планирования и операций Бахрам Хоссейни Мотлаг.

3 марта израильские силы заявили о гибели Маджида ибн аль-Резы — его убили на следующий день после назначения на пост министра обороны вместо Азиза Насирзаде. А 8 марта, по данным ЦАХАЛ, в результате удара БПЛА по отелю в Бейруте погибли минимум четыре представителя КСИР. Постпред Ирана при ООН назвал их имена: Маджид Хассини, Али Реза Би-Азар, Ахмад Расули и Хоссейн Ахмадлу.