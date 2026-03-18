От службы к возможностям: как участникам СВО помогают строить карьеру и открывать бизнес

Возвращение к гражданской жизни для участников специальной военной операции — это вопрос не только социальной адаптации, но и восстановления профессиональной траектории. Сегодня государство выстраивает комплексную систему сопровождения — от персональной помощи в поиске работы до поддержки предпринимательских инициатив. О том, какие возможности открываются для участников СВО, читайте в материале «Газеты.Ru».

Трудоустройство как приоритет

Комплексная помощь участникам СВО, направленная на их социальную и профессиональную адаптацию, — одна из важнейших государственных задач, над которой работают многие ведомства и организации.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей — главный приоритет в работе кадровых центров «Работа России». С 2022 года приняты федеральные законодательные решения, гарантирующие участникам СВО сохранение рабочего места по возвращении домой, налажена комплексная работа кадровых центров совместно с фондом «Защитники Отечества», военкоматами и центрами реабилитации», — рассказала Наталья Иванова, заместитель директора Департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России.

О том, что трудоустройство является важнейшей составляющей ресоциализации ветеранов СВО, говорит и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева: «Защитники хотят быть востребованными и приносить пользу своим близким и всей стране. Наша задача — помочь им найти дело по душе и дать возможность реализовать себя».

Для этого сотрудники фонда в связке с кадровыми центрами «Работа России» помогают в трудоустройстве и переобучении участников СВО.

«Наши герои хотят оставаться активными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве — одно из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества». Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны. Филиалы фонда также заключают такие соглашения с региональными работодателями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью — для них запущены специальные программы», — отметила Анна Цивилева.

Кадровые центры «Работа России»

Первый шаг — обращение

Чтобы получить помощь в трудоустройстве, участникам СВО достаточно дистанционно подать заявление о содействии в поиске работы на портале «Работа России».

Уже при первом обращении формируется индивидуальная карьерная траектория, а главная задача — помочь человеку достичь реального результата.

«За каждым участником СВО в кадровом центре «Работа России» закрепляется персональный консультант. Он помогает на всех этапах: от профориентации до адаптации на новом месте работы, выявляет профессиональные компетенции и разрабатывает индивидуальный карьерный маршрут. Консультанты работают с ветеранами и их семьями по принципу «одного окна», а по всей стране действует единый стандарт работы кадровых центров с ветеранами СВО», — рассказала Наталья Иванова, замдиректора Департамента Минтруда России.

Сервисы и решения для трудоустройства

Также на портале «Работа России» есть специальный раздел для участников СВО. В нем собраны основные вопросы, с которыми они сталкиваются при трудоустройстве, и предлагаются сервисы, которые помогают решить их.

По словам специалистов фонда «Защитники Отечества», ветераны СВО чаще всего сталкиваются с несколькими сложностями: отсутствием полного среднего образования или результатов ЕГЭ, нехваткой требуемого опыта работы и квалификации по специальности, наличием инвалидности, а также погашенной судимости.

Все эти вопросы решаются адресно, через индивидуальный маршрут сопровождения с подбором наиболее подходящих мер поддержки и партнерских программ.

Обучение — быстрый старт в новой профессии

Поддержка в получении дополнительного профессионального образования выстраивается по двум основным направлениям. Во-первых, ветераны могут пройти обучение востребованной профессии по национальному проекту «Кадры».

Эта программа постоянно совершенствуется. Она учитывает современные требования рынка труда и обеспечивает еще более качественные и актуальные образовательные программы.

«В этом году в списке из 213 профессий для бесплатного переобучения 27 зарезервированы исключительно для участников специальной военной операции. То есть они могут выбрать программу как из общего перечня, так и из дополнительного. Подать заявку на переобучение можно онлайн на портале «Работа России», — отметила Наталья Иванова.

Во-вторых, дополнительные возможности предоставляются совместно с партнерами фонда «Защитники Отечества» — включая «Сберобразование», «Вершину», «Угольные города», проект «Киберзащитник», МГИМО, «Школу фермера» и другие инициативы. Это позволяет подобрать обучение под конкретную жизненную ситуацию.

Параллельно фонд системно развивает инструменты, которые помогают ветеранам быстрее находить работу и проходить отбор у работодателей. В регионах заключаются соглашения с ключевыми работодателями, формируется база неработающих участников СВО для дальнейшего взаимодействия с кадровыми подразделениями этих компаний.

Как показывает практика, возможности для обучения и трудоустройства появляются и во время восстановления здоровья. Сергей Литвиненко из ДНР служил командиром отделения инженерно-саперной роты. На одном из заданий был ранен — подорвался на мине. После лечения и реабилитации вернулся домой. Филиал фонда помог с реабилитацией в Донецком республиканском протезно-ортопедическом центре. Руководство учреждения, узнав о желании ветерана работать, предложило трудоустроиться к ним, и он с удовольствием согласился. Сергей прошел профильное обучение и теперь в должности инженера-механика создает современные протезы и помогает таким же ребятам, как он.

Преференции для работодателей

Отдельное внимание уделяется прямому диалогу с бизнесом. Регулярно проводятся встречи с директорами по персоналу крупных организаций, на которых обсуждаются преимущества кандидатов из числа участников СВО, приводятся конкретные истории успешной адаптации героев в мирной жизни, а также даются разъяснения о финансовых мерах поддержки при трудоустройстве ветеранов, в том числе с инвалидностью.

Если трудоустройство требует адаптации рабочего места, по нацпроекту «Кадры» работодатели могут получить государственную поддержку до 200 тысяч рублей на переоборудование рабочего места.

Кроме этого, для работодателей предусмотрены субсидирование оплаты труда в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), а также специальные условия квотирования рабочих мест. При приеме на работу ветерана СВО с любой группой инвалидности квота для приема инвалидов засчитывается сразу за два места — ранее это правило применялось только к инвалидам первой группы.

Для решения сложных случаев, где стандартных механизмов недостаточно, усиливается межведомственное взаимодействие. В регионах сформированы рабочие группы и комитеты, которые рассматривают проблемные вопросы содействия занятости участников СВО и принимают решения с учетом региональной специфики рынка труда.

Такой формат позволяет оперативно объединять возможности разных ведомств и добиваться результата даже в нестандартных ситуациях.

Региональный опыт: реабилитационный сертификат в Новосибирской области

В Новосибирской области действует губернаторский проект комплексной реабилитации участников специальной военной операции. Его ключевой инструмент — реабилитационный сертификат, который объединяет сразу несколько направлений поддержки: профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве и социальное сопровождение.

Один из примеров — история Ивана Мельниченко. По первой специальности он сварщик, однако после ранения продолжать работу по прежней профессии не смог. С помощью сертификата решил пройти переобучение. Иван поступил в Новосибирский колледж промышленных технологий и освоил новую профессию — токаря.

«Это действительно работающая программа. Благодаря ей я получил новую профессию и новую работу», — рассказывает Иван.

Кадровые центры «Работа России»

После завершения программы его пригласили работать мастером производственного обучения в этом же колледже.

Сегодня он не только обучает студентов, но и продолжает совершенствовать собственные навыки. В апреле прошлого года Иван стал победителем X регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а в ноябре 2025 года в Москве вышел в финал уже Национального чемпионата «Абилимпикс» среди участников СВО.

Профессиональная адаптация в регионе не ограничивается обучением. Дополнительной площадкой поддержки стал клуб «Траектория», созданный при кадровом центре «Работа России» в Новосибирске. Здесь участники СВО и члены их семей могут получить консультации по трудоустройству, научиться выстраивать карьерную стратегию, развить навыки делового общения и поддержать друг друга.

В качестве экспертов клуба выступают представители фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО Новосибирской области и региональные работодатели. Такой формат позволяет объединить социальную поддержку и реальный запрос рынка труда — и доводить помощь до конкретного результата: новой профессии и устойчивой занятости.

Предпринимательский путь: пример из Приамурья

Специалисты кадровых центров «Работа России» в Амурской области также предлагают дополнительные сервисы и услуги: организация консультаций по правовым вопросам, проведение обучающих мероприятий и встреч, организация коворкинга. Участники СВО принимают активное участие в ярмарках вакансий, мастер-классах и тренингах.

«В регионе работает единый контактный центр, где участники СВО и члены их семей получают персональную консультацию обо всех мерах поддержки и сервисах. В нашем регионе ветераны получают финансовую помощь: до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела, до 85 тысяч рублей на профессиональное обучение и доплату в размере 30 тысяч рублей в месяц при трудоустройстве», — рассказала Светлана Вотина, заместитель директора кадрового центра «Работа России» Амурской области.

Роман Смирнов — один из тех, кто получил 350 тысяч рублей на развитие бизнеса. В процессе общения с карьерным консультантом Роман рассказал о желании открыть кафе. Вместе с персональным куратором он еще раз просчитал все коммерческие показатели проекта, подготовил бизнес-план и впоследствии успешно защитил его перед комиссией.

Кадровые центры «Работа России»

«Кафе находится в селе Ивановка. Оно рассчитано для жителей района, которые приезжают в районный центр по делам, и для посетителей поликлиники. Предлагаем первые, вторые блюда, салаты и конечно же выпечку. Она у нас пользуется особенным спросом. Все с пылу с жару. Каждую пятницу в кафе — день национальной кухни», — рассказал Роман Смирнов.

Семейный бизнес показывает хорошие результаты. Удобное расположение, высокая проходимость и качественная еда быстро сделали кафе популярным среди жителей. А Роман теперь думает над развитием бизнеса и изучает технологии по улучшению клиентского сервиса.

Персональная траектория

Сегодня система поддержки трудоустройства участников СВО выстраивается как последовательный персональный маршрут. И в нем главная цель — помочь найти себя в профессии. Для этого государство дает много инструментов и возможностей, воспользоваться которыми может любой участник СВО. Главный принцип — адресность и достижение результата.