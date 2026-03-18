Выдача шенгенских мультивиз россиянам упала на 90%

АТОР: выдача многократных шенгенских виз россиянам упала за год на 90%

Количество выданных россиянам в январе — марте многократных шенгенских виз (мультивиз) сократилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в январе — марте текущего года в сравнении с первым кварталом прошлого года количество выданных мультивиз снизилось не менее чем на 90%. В АТОР рассказали, что вместо многократных виз российским туристам в 50-60% случаев выдают двукратные визы. Такая практика действует в консульствах Италии, Франции, Испании и Греции.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что полная отмена шенгенских виз для россиян невозможна, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия (ЕК) запретила выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России, обязав подавать заявление под каждую поездку. Решение обосновано рисками безопасности из-за конфликта на Украине. Ограничения распространяются на туристические визы, при этом допускаются исключения для гуманитарных случаев.

