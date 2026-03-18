Жители Москвы получили сообщения об ограничении мобильного интернета

Жители Москвы стали получать СМС-сообщения от операторов об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.

В столице уже вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета и связи.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении, который получил один из жителей города.

Граждан просят воспользоваться сервисами из «белого списка».

Накануне зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что наблюдающиеся в последнее время в крупных городах страны сбои в работе мобильного интернета связаны с «перенастройкой маршрутизации трафика». По его словам, работа завершится в ближайшее время.

В среду он сообщил, что после запуска системы «белых списков» эти списки будут постоянно дополняться. Депутат утверждает, что при отключении мобильной связи у россиян пропадет доступ только к «сомнительным ресурсам».

Ранее эксперт объяснил, для чего россиянам начали замедлять домашний интернет.