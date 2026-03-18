Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Жители Москвы получили сообщения об ограничении мобильного интернета

РИА: москвичи стали получать сообщения об ограничении мобильного интернета
Depositphots

Жители Москвы стали получать СМС-сообщения от операторов об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности. Об этом сообщило РИА Новости.

В столице уже вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета и связи.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении, который получил один из жителей города.

Граждан просят воспользоваться сервисами из «белого списка».

Накануне зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что наблюдающиеся в последнее время в крупных городах страны сбои в работе мобильного интернета связаны с «перенастройкой маршрутизации трафика». По его словам, работа завершится в ближайшее время.

В среду он сообщил, что после запуска системы «белых списков» эти списки будут постоянно дополняться. Депутат утверждает, что при отключении мобильной связи у россиян пропадет доступ только к «сомнительным ресурсам».

Ранее эксперт объяснил, для чего россиянам начали замедлять домашний интернет.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!