Арестован глава минздрава Краснодарского края

Суд заключил под стражу главу минздрава Краснодарского края Филиппова
Министерство здравоохранения Краснодарского края

Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о заключении под стражу главу минздрава Кубани Евгения Филиппова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Министр обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как установил суд, Филиппов с ноября 2015 по декабрь 2025 года, являясь главой минздрава Краснодарского края, путем фиктивного трудоустройства на должность заведующего кафедрой ФПК ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», похитил деньги, выделяемые из бюджета министерства здравоохранения России, в размере 7 517 026, 23 рубля. Чиновник распорядился этими средствами по своему усмотрению.

Как сообщили в правоохранительных органах, состояние семьи Филиппова оценивается примерно в 1 млрд рублей. По данным надзорных ведомств, сам министр и его близкие родственники владеют крупным портфелем недвижимости. Всего у семьи насчитали 57 объектов.

Филиппов возглавляет минздрав Краснодарского края с июля 2013 года. До этого работал в Сочи, где руководил перинатальным центром и городской больницей.

16 марта заместителя главы Звездного Городка Сергея Мишанина отправили под домашний арест по делу о коррупции.

Ранее на Кубани задержали еще одного министра.

 
