В Москве потребовали отменить концерт, посвященный дню рождения Аллы Пугачевой

Глава ФПБК Виталий Бородин потребовал отменить концерт, посвященный дню рождения Аллы Пугачевой. В разговоре с «Газетой.Ru» он рассказал, что хочет добиться срыва мероприятия ради безопасности россиян.

Фестиваль «Пугачевская весна» состоится 15 апреля в Москве в клубе «Огород». Его организует сообщество фанатов артистки, а также ее друзья —бывшая бэк-вокалистка Екатерина Бачурина и «двойник» Пугачевой Наталья Буйницкая. При этом на сайте площадки мероприятие не указано, а бронь осуществляется только через представителей фан-клуба.

Бородин считает, что необходимо не допускать проведение мероприятия в первую очередь ради безопасности людей. По его мнению, так как отношение к Пугачевой сейчас неоднозначное у населения, нельзя исключать провокации.

«Это мероприятие, на котором планируется большое скопление людей, это все нужно согласовывать. Мы обязательно обратимся с требованием не допускать проведение этого концерта, потому что все что угодно может произойти. Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться. С нашей стороны задача — таких вещей не допускать. Пугачева как красная тряпка. Многие требуют, чтобы ее убрали везде и больше не показывали. Поэтому к этому мероприятию нужно подходить ответственно. Лица, отвечающие за концерт, должны понимать, что он может навредить. Пугачевой самой нет, не дай Бог, какая-нибудь провокация случится, будут последствия. Мы переживаем за безопасность граждан», — поделился Бородин.

Пугачева уехала из России после начала СВО вслед за мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). За почти четыре года певица возвращалась дважды — чтобы проститься с другом Вячеславом Зайцевым и уладить рабочие вопросы. По последним данным, сейчас звездная семья живет на Кипре, но готовится к переезду в Болгарию.

Ранее в сети опубликовали фото исхудавшей Аллы Пугачевой с тростью.