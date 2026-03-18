Путин открыл несколько объектов в Крыму

Президент России Владимир Путин поучаствовал в открытии объектов в Крыму в день его воссоединения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди открытых объектов Федеральный детский реабилитационный центр министерства здравоохранения России в Евпатории на 300 коек, новый крытый каток с искусственным льдом в Севастополе, который должен поспособствовать развитию спорта среди детей и молодежи, а также улучшению социальной среды. Также были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в населенном пункте Миндальное в горокруге Судак.

Также Путин заявил, что выбор крымчан быть с Россией стал одной из важнейших вех в истории страны. По словам главы государства, этот выбор был продиктован судьбой нашего отечества.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации был подписан 18 марта.

