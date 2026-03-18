Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин открыл несколько объектов в Крыму

Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поучаствовал в открытии объектов в Крыму в день его воссоединения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди открытых объектов Федеральный детский реабилитационный центр министерства здравоохранения России в Евпатории на 300 коек, новый крытый каток с искусственным льдом в Севастополе, который должен поспособствовать развитию спорта среди детей и молодежи, а также улучшению социальной среды. Также были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в населенном пункте Миндальное в горокруге Судак.

Также Путин заявил, что выбор крымчан быть с Россией стал одной из важнейших вех в истории страны. По словам главы государства, этот выбор был продиктован судьбой нашего отечества.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации был подписан 18 марта.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!