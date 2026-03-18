«Пора бы и прекратить»: Путин ответил Аксенову на слова о поднятых рюмках

Путин пошутил в ответ на слова Аксенова о поднятых в честь Крымской весны рюмках

Глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания сказал президенту РФ Владимиру Путину, что жители полуострова подняли за него уже «не одну рюмку» в честь 12-летия воссоединения Крыма с Россией. На что российский лидер ответил, что «пора бы прекратить», его слова приводит журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.

«Пора бы и прекратить, достаточно», — сказал с улыбкой президент.

«Не в рабочее время все это делалось», — отметил Аксенов.

«Крымская весна» — это неофициальное название всех событий, связанных с присоединением полуострова к России. 12 лет назад, 18 марта 2014 года, по итогам референдума был подписан договор о принятии Крыма в состав РФ. Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции, назвал выбор крымчан быть с Россией незыблемым. По его словам, он стал одной из важнейших и определяющих вех в тысячелетней истории страны.

Глава государства подчеркнул, что сегодня участники специальной военной операции (СВО) сражаются за выбор крымчан, а также жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией.

