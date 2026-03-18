Стало известно о пострадавших при пожаре в московском бизнес-центре

ТАСС: два человека обратились к медикам после пожара в московском бизнес-центре

Два человека обратились к медикам за помощью в результате пожара в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

«Уточняется, пострадали ли они и будут ли госпитализированы», — сказал он.

Как заявили агентству в столичном главке МЧС России, что тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой бизнес-центра. В борьбе с возгоранием задействованы 130 человек и 37 единиц техники. Сейчас решается вопрос об использовании пожарного поезда.

18 марта в бизнес-центре «Турас», расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, произошло возгорание на складе на первом этаже. Огонь распространился на верхние этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

