Стало известно о пострадавших при пожаре в московском бизнес-центре

ТАСС: два человека обратились к медикам после пожара в московском бизнес-центре
Два человека обратились к медикам за помощью в результате пожара в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

«Уточняется, пострадали ли они и будут ли госпитализированы», — сказал он.

Как заявили агентству в столичном главке МЧС России, что тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой бизнес-центра. В борьбе с возгоранием задействованы 130 человек и 37 единиц техники. Сейчас решается вопрос об использовании пожарного поезда.

18 марта в бизнес-центре «Турас», расположенном в 1-м Грайвороновском проезде, произошло возгорание на складе на первом этаже. Огонь распространился на верхние этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

26 января в подмосковном Одинцово произошел взрыв в торговом центре «О'Депо». Изначально сообщалось, что у посетителя ресторана сети быстрого питания взорвалось какое-то электронное устройство. Позднее стало известно, что у мужчины в куртке взорвался iPhone.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
