Похититель девочки в Смоленске покончил с собой в СИЗО. Он оставил предсмертную записку

Обвиняемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске покончил с собой в СИЗО. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой признался в преступлении, но не объяснил, зачем похитил ребенка. О пропаже школьницы стало известно 24 февраля — утром девочка пошла гулять с собакой, но домой так и не вернулась. Спустя два дня ее обнаружили в квартире в 300 метрах от дома ее родителей. Вместе с ней там находился 42-летней Сергей Г., которого сразу задержали.

Тело мужчины, обвиняемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске, нашли в СИЗО. Об этом со ссылкой на источники сообщили РИА Новости и ТАСС.

«Тело было найдено ближе к утру, часов в пять. Предварительно, самоубийство», — отметил собеседник РИА Новости. Источник ТАСС добавил, что обвиняемый покончил с собой около трех часов ночи.

В смоленской ФСИН подтвердили эту информацию. В ведомстве заявили «Подъему», что мужчина «состоял на профилактическом учете, как лицо склонное к совершению суицида и членовредительства» .

Также источник РИА Новости раскрыл, что

обвиняемый оставил предсмертную записку, в которой признался в похищении ребенка. При этом он не объяснил, что послужило мотивом его поступка.

Смоленский Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения в СИЗО тела обвиняемого.

Похищение девочки

О пропаже 9-летней Кати (имя изменено) стало известно 24 февраля. Утром того дня ребенок ушел гулять с собакой, но домой так и не вернулся. Через некоторое время мать девочки выглянула в окно и увидела на улице только домашнего любимца.

По одной из версий, к похищению школьницы мог быть причастен ее родной отец. Однако вскоре выяснилось, что мужчина в день исчезновения дочери был в другом месте, а как только узнал о случившимся — присоединился к поискам. По другой, похитить девочку мог подозрительный мужчина, который сел в серый автомобиль.

Катю нашли спустя два дня в квартире в Заднепровском районе Смоленска — в 300 метрах от дома родителей девочки. Вместе с ней там находился 42-летний Сергей Г., мужчина попытался оказать сопротивление, однако правоохранители его задержали.

Квартира, как стало известно позже, принадлежала 51-летней сожительнице мужчины Людмиле (имя изменено), которую также задержали. Правоохранителям женщина сообщила, что Сергей представил Катю как свою племянницу и запретил задавать девочке какие-либо вопросы. Сама школьница о себе ничего не рассказывала.

27 февраля мужчине и его сожительнице предъявили обвинения по делу о похищении девочки. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО.

Что известно о похитителе

СМИ рассказывали, что обвиняемый в похищении — местный житель, который подрабатывал разнорабочим, продавцом и таксистом. Ранее, по данным изданий, мужчина служил в отряде милиции особого назначения, во время командировок бывал в горячих точках. В 2021-м был осужден за хранение наркотиков. В социальных сетях мужчина публиковал инструкции о том, как правильно заплетать косички девочкам.

Дочь Людмилы сообщила, что роман матери с Сергеем Г. начался в 2020-м. Он продлился около года, все это время мужчина пытался чрезмерно контролировать женщину и даже засекал, сколько у нее уходит на поход в магазин. Несмотря на расставание, пара продолжала поддерживать общение. Однако о том, что они съехались, дочь Людмилы не знала.

Девушка также вспомнила, что примерно за два месяца до похищения ребенка Сергей Г. перестал пользоваться телефоном, «словно скрывался от кого-то». В результате этого с Людмилой он общался с помощью бумажных записок.