Супруги заставили ребенка пить острый соус как наказание за ложь

В США родители заставили дочь пить острый соус за ложь и были арестованы

Супругов в США обвиняют в том, что они заставили ребенка пить острый соус как наказание за ложь, пишет New York Post.

По данным следствия, 37-летняя Эшли Элдридж и 38-летний Роберт Элдридж применяли к своей дочери жестокие методы наказания. Девочка рассказала детективам, что мать заставляла ее пить «домашний острый соус», приготовленный из красного перца, лука и масла, если подозревала ее во лжи.

По словам ребенка, смесь вызывала сильную боль в животе и рвоту. Она также утверждала, что имеет аллергию на этот состав. В случаях отказа, как следует из показаний, мать якобы зажимала ей нос, чтобы заставить проглотить жидкость. По данным полиции, подобное происходило не менее десяти раз.

Кроме того, девочка сообщила о регулярных избиениях. В качестве наказания, по ее словам, использовались ремень и деревянная ложка. В одном из эпизодов она заявила, что получила около 15 ударов рукой.

В ходе допроса мать признала факт использования острого соуса, а отец подтвердил ее слова. Он также признался, что применял ремень, объяснив это дисциплинарными мерами.

Медики и правоохранители зафиксировали у ребенка множественные синяки и следы побоев. Оба родителя были задержаны и помещены в тюрьму округа. Им предъявлено обвинение в жестоком обращении с дочерью. Судебное заседание по делу назначено на 7 апреля 2026 года.

