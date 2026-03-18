В Волгоградской области десятки собак отравились «угощением» от догхантеров

В Волгоградской области десятки собак отравились «розовым порошком» от догхантеров, замаскированным под лакомство. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

Уточняется, что только на прошлой неделе не спасли нескольких животных, еще десятки с острым отравлением сейчас под наблюдением ветеринаров.

«По всему Волгограду, а также в городе-спутнике Волжском разбросан розовый порошок, замаскированный под лакомство. Запах приманивает дворовых собак и домашних питомцев, которые гуляют с хозяевами. 8 марта такой вкусняшкой надышалась чихуахуа по кличке Няша — спустя полчаса у нее начались судороги, спасти не удалось», — говорится в посте.

По данным канала, на следующий день двое неизвестных скормили яд с рук собакам, которые жили во дворе ЖК «Лапшин лофт». После этого, по словам очевидцев, неизвестные скрылись на серебристой иномарке. Через несколько часов животных не стало.

У всех собак диагностировали тяжелое токсикологическое отравление: показатели печени и почек превышены в десятки раз, следует из сообщения.

Полиция проводит проверку, заключает канал. Однако официального подтверждения этому на момент публикации нет.

Ранее ветврач рассказал, какой намордник купить собаке для защиты от отравителей.