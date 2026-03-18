В Подмосковье нашли расчлененное тело женщины в чемоданах

В подмосковном Красногорске нашли два чемодана с фрагментами тела женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что чемоданы были обнаружены рядом с одним из жилых домов 18 марта. Выяснилось, что части тела принадлежат 35-летней местной жительнице. По версии следствия, сожитель расправился с ней, расчленил, положил части тела в два чемодана и вынес их на улицу. После этого мужчина наложил на себя руки, добавили в СК.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого в Московской области пенсионер во время конфликта расправился со знакомой и расчленил ее, чтобы скрыть следы преступления. Фрагменты тела он поместил в 20 мешков и развез их по разным мусорным контейнерам.

Родственники забили тревогу, как только женщина перестала выходить на связь. Ее объявили в розыск. Части тела были обнаружены на территории СНТ «Машиностроитель». Обвиняемый задержан, он сознался в преступлении. Известно, что у фигуранта дела не было судимостей. Почти 10 лет назад его привлекали к административной ответственности за побои.

Ранее мужчина расчленил всю семью и раскидал по участку.

 
