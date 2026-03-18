Онищенко назвал пользу от направления россиянок, не желающих иметь детей, к психологу

Онищенко: психолог поможет выявить причину и страхи при нежелании иметь детей

Консультация психолога, назначенная при выявлении нежелания иметь детей, поможет россиянкам понять причину и страхи, которые приводят к таким мыслям. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что отправка к психологу не ущемляет права россиянок, а лишь помогает лучше разобраться в себе и причинах ситуации.

«Психолог не принуждает, он помогает человеку», — отметил он.

При этом академик добавил, что «никто за веревку тащить не будет», поэтому и ущемления прав и принуждения никакого нет.

До этого стало известно, что согласно утвержденному Минздравом документу, женщину, которая в анкете утверждает, что не хочет детей, могут направить к психологу.

В соответствии с ним, в случае, если в вопросе анамнестической анкеты женщина укажет «0», ее рекомендуется направить к психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Ранее в Госдуме выступили против планов отправлять бездетных женщин к психологу.