Задержан еще один подельник футболиста, убившего предпринимательницу

Задержан второй подельник футболиста екатеринбургского «Урала»-2 Даниила Секача, убившего московскую предпринимательницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Подельник футболиста забрал пакет с деньгами и драгоценностями, которые спортсмен вытащил из квартиры бизнесвумен и передал его другим соучастникам. Установлено, что задержанный ранее уже работал курьером по заданию «кураторов».

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Как указывалось в СМИ, футболист, не ожидавший возвращения женщины, сначала избил ее, а потом нанес два удара ножом в бедро, что и привело к ее смерти.

16 марта стало известно, что Секача арестовали до 14 мая. Игроку предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Секач признал вину, он заявил, что действовал под влиянием мошенников.



Ранее «Урал» отказался платить зарплату обвиняемому в убийстве футболисту.