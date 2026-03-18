«Проявление заботы»: россиянок, не планирующих детей, будут направлять к психологу

Минздрав РФ в конце февраля утвердил рекомендации по проведению добровольной репродуктивной диспансеризации. Из документа стало известно, что женщин, которые заявляют о нежелании иметь детей, советуют направлять к психологу для формирования у них «положительных установок на рождение детей». При этом для мужчин таких рекомендаций нет, а сам вопрос о детях в анкете для них сформулирован по-другому. Что о новых правилах говорят в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Россиянок, которые не хотят иметь детей, могут отправить к психологу. Об этом сообщили ТАСС и «Осторожно, новости» со ссылкой на «Методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья», утвержденные Минздравом РФ в конце февраля.

Документ описывает, как следует проводить репродуктивную диспансеризацию — добровольную процедуру, которую можно проходить раз в год. В рамках первичного осмотра врачам рекомендуется выдавать пациентам анамнестическую анкету. Опросник для женщин содержит 61 вопрос, в том числе три, которые посвящены репродуктивным установкам. Пациенток спрашивают, есть ли у них уже дети и сколько лет младшему, а также сколько всего детей они хотели бы иметь. Последний вопрос сформулирован так: «Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?»

В рекомендациях сказано, что если женщина отмечает «0», то ее «рекомендовано направить на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Аналогичная анкета для мужчин состоит всего из 26 вопросов, среди которых три также посвящены репродуктивным установкам. Однако вопрос о том, сколько пациент хочет детей, сформулирован по-другому и звучит как: «Сколько детей Вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая Ваши текущие жизненные обстоятельства?» Кроме этого, если мужчина отвечает «0», направление его к психологу не предусмотрено .

«Проявление заботы»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя рекомендации в беседе с «Газетой.Ru», отметил, что подобная инициатива — это проявление заботы о женщинах, которое не стоит воспринимать негативно.

«Женщина вправе сама решать, как ей жить. Однако, если она по какой-то причине не желает иметь детей, то психолог может помочь разобраться в причинах. Может, у нее есть трудности со взаимоотношениями с противоположным полом или что-то еще. Здесь государство сможет предоставить возможность получить бесплатную консультацию у психолога. А они сейчас и так дорогие», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что никакого принуждения в данном случае нет, и россиянки сами вправе решать, хотят они идти к специалисту или нет. При этом Леонов подчеркнул: главное в инициативе то, что у женщин будет такая возможность.

В то же время председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что подобная мера не должна носить обязательный характер.

«Если действительно в документе это так и написано о том, что направлять к психологу, то я абсолютно с этим не соглашусь. <...> Если это молодая женщина при диспансеризации сказала, студентка, девушка, ее тоже будут направлять к психологу? Она хочет просто получить образование для того, чтобы иметь возможность затем трудоустроиться, иметь какой-то доход, чтобы своего воспитывать ребенка. В данном случае нельзя так относиться чохом, поэтому я не поддержу в том виде, в каком сейчас Минздрав эту рекомендацию в отношении наших женщин издает», — отметила депутат.

Останина также напомнила, что в сфере демографии нужны системные меры поддержки, поэтому все ведомства должны работать сообща, чтобы «не обижать наших женщин».

Изданию «Подъем» парламентарий заявила, что «такая массовка совершенно неуместна» и представляет собой «неуважительное отношение к нашей женщине».

«Не надо женщин направлять к психологу, потому что это добровольное право каждой женщины — пользоваться услугами психолога. Я думаю, что это приведет к тому, что женщины перестанут быть искренними и не признаются, что они пока откладывают рождение ребенка», — сказала Останина.

Почему россиянки не хотят рожать

В 2024 году парламентарий подчеркивала, что 90% российских женщин и мужчин, не желающих заводить детей, приняли такое решение из-за материальных причин. Останина говорила, что для повышения рождаемости в стране необходимо побудить студентов заводить семьи с помощью комплексной поддержки, в том числе финансовой. Депутат настаивала, что на федеральном уровне программы материальной поддержки семей должны быть бессрочными.

«Каждая женщина, по моему мнению, хочет стать матерью, но ее решение зависит от множества факторов: наличия надежного партнера, социальных гарантий и, что абсолютно естественно, уверенности в том, что у нее и ребенка будет тарелка супа и крыша над головой. Необходимо не «лезть в спальню» к людям с упреками, а задуматься о реальных условиях жизни», — уточняла Останина в беседе с «Москвой 24» в январе 2026-го.

По ее словам, государству необходимо создавать позитивные мотиваторы. Например, обеспечивать молодые семьи гарантированным социальным жильем, а также комплексной и достаточной финансовой поддержкой, которая бы позволила им не просто выживать, а достойно воспитывать детей.