Обезьяна-сирота по кличке Панч нашел подругу и умилил соцсети

Обезьяна по кличке Панч из японского зоопарка Ичикава, который ранее стал вирусным благодаря трогательным кадрам с мягкой игрушкой, заменившей ему мать, нашел себе подругу, пишет New York Post.

В последнее время Панча все чаще замечают в компании другой обезьяны — самки по имени Момо-тян. На опубликованных в сети кадрах животные обнимаются, играют и проявляют взаимную привязанность, что вызвало волну умиления среди зрителей.

При этом наблюдатели отмечают, что с появлением новой «подруги» макака стал меньше зависеть от мягкой игрушки и активнее взаимодействовать с другими обитателями зоопарка.

Комментаторы шутят, что Панч «нашел любовь», тогда как многие люди все еще остаются одиноки. Некоторые также обратили внимание на сходство окраса Момо-тян с плюшевой игрушкой, к которой Панч был привязан.

Эксперты отмечают, что подобные изменения в поведении могут свидетельствовать о постепенной социализации животного и адаптации к жизни в группе после раннего стресса.

Ранее умиленные обезьянкой-сиротой Панчем японцы раскупили плюшевых орангутанов в IKEA.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!