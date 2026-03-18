«Очень плохое предчувствие»: какое будущее у мирных переговоров по Украине?

Мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Владимир Зеленский заявил, что встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров. О паузе в диалоге и поиске формата — в материале «Газеты.Ru».

«Причина одна»

На фоне обострения на Ближнем Востоке переговорный процесс по Украине снова буксует. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что у него «плохое» предчувствие из-за конфликта в Иране: встречи с участием сторон откладываются одна за другой.

«У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине. К сожалению, Америка заостряет большее внимание на Ближнем Востоке, чем на Украине. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал Зеленский.

При этом контакты на рабочем уровне не прекращаются. По словам украинского лидера, переговорные группы продолжают взаимодействие ежедневно.

«Наша группа разговаривает с американской стороной каждый день. Я знаю, что американцы также общаются с россиянами ежедневно», — подчеркнул он.

На этом фоне США предложили провести переговоры на своей территории. Киев согласился, однако, как утверждает Зеленский, российская сторона против такого формата.

«Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в США. Поэтому мы пока пытаемся фокусироваться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России», — отметил он.

В то же время депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что переговорная позиция Киева ослабевает, в том числе из-за отношений с союзниками. По его мнению, затягивание диалога приводит к ухудшению ситуации:

«Результат — затянувшаяся война и угасающая переговорная позиция».

Что говорят в России

Конкретного места для нового раунда переговоров по Украине пока нет. Как рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, стороны еще не определились с площадкой.

«Действительно, пока место встречи не определено», — отметил он.

По его словам, на ситуацию влияет изменение приоритетов Вашингтона: внимание США сейчас действительно сосредоточено на других направлениях, прежде всего на Ближнем Востоке, что сказывается на переговорной динамике.

При этом в качестве одной из возможных площадок по-прежнему рассматривается Женева, однако Москва не считает ее оптимальным вариантом. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин подчеркнул, что страну могут задействовать при наличии необходимых условий.

«Исходим из того, что Швейцария может, в принципе, выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки», — заявил дипломат.

Он также обратил внимание на важность отсутствия ограничений для российской стороны. При этом позиция Москвы остается прежней.

«В целом Женева, как не раз отмечали российские официальные лица, не является для России предпочтительной площадкой», — добавил Гармонин.

На этом фоне свои посреднические услуги предложила Анкара.

«Турция готова обеспечить безопасность переговоров по Украине на самом высоком уровне, в этом не должно быть никаких сомнений», — сообщили в РИА Новости в администрации президента страны.

Украина уходит на второй план

США не выйдут из переговорного процесса по Украине, но в ближайшее время не будут его активизировать, пока не изменится ситуация вокруг Ирана, заявил News.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его оценке, сейчас для президента США Дональда Трампа приоритетом остается Ближний Восток, тогда как украинское направление отходит на второй план.

«Сама Украина, ее ценности, переговоры, конечно, на втором-третьем плане для Трампа. Поэтому пока не будет каких-то особых подвижек на Ближнем Востоке, они к Украине не перейдут. Реальным драйвером переговорного процесса могут быть только наши военные успехи», — высказался Блохин.

Трамп ранее заявил, что без поддержки США Украина не смогла бы долго противостоять России. На встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме он подчеркнул, что американская помощь стала ключевым фактором в конфликте.

«С Украиной бы все закончилось за один день, если бы мы не помогли», — сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон поставлял Киеву «лучшее в мире» вооружение

Трамп также озвучил новую оценку расходов США, заявив, что суммарно на поддержку Украины было направлено около $400 млрд. При этом он подчеркнул, что дальнейшее финансирование не планируется: по его словам, Соединенные Штаты «не потратят ни цента».