Экс-директору «Горизонта» предъявили обвинение по делу о гособоронзаказе

Бывшему гендиректору ростовского АО «Горизонт» Игорю Хохлову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на своем сайте.

По данным СК, в 2022–2024 годах госзаказчик заключил многомиллионные контракты с АО «Горизонт» на поставку и изготовление радио-электронного оборудования.

В 2023 году Хохлов представил заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, что повлекло увеличение стоимости оборудования. В результате Минобороны понесло ущерб в особо крупном размере на сумму более 16 млн руб.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся. На имущество Хохлова наложен арест на общую сумму свыше 20 млн рублей, также обеспечено возмещение ущерба ведомству в сумме 9 млн рублей.

Следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления, продолжаются.

17 марта бывший заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов частично признал вину по делу о хищении 2,2 млрд рублей при выполнении гособоронзаказа на ростовском «Десятом подшипниковом заводе».

