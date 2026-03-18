«Как и ожидалось»: археолог Бутягин ответил на вопрос об экстрадиции на Украину

Российский археолог Александр Бутягин назвал ожидаемым решение польского суда об экстрадиции его на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Выходя под конвоем из зала суда, на вопрос по поводу решения об экстрадиции он ответил: «Как и ожидалось».

До этого стало известно, что окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщил адвокат Адам Доманьский в Telegram-канале.

Защитник обратил внимание, что суд проигнорировал отсутствие доказательств вины Бутягина у украинской стороны. Он указал на то, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, нет доказательств разрушения археологических памятников, а сумма причиненного ущерба ничем не подтверждена.

Родственники археолога опасаются, что экстрадиция на Украину представляет прямую угрозу для жизни ученого. Защита Бутягина намерена обжаловать решение в суде высшей инстанции. Как объяснил адвокат, решение суда первой инстанции не означает немедленной отправки ученого на Украину.

Ранее СПбГУ призвал посла Польши помочь с освобождением историка Бутягина.

 
