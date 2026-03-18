Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Под Севастополем загорелся лес после падения обломка беспилотника

Станислав Красильников/РИА Новости

Участок леса в пригороде Севастополя загорелся из-за падения обломков украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«От упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе с. Фруктовое. Спецслужбы на месте», — написал он.

Глава города сообщил, что всего средства ПВО было уничтожены четыре вражеских беспилотника. В районе Северной стороны обломки также упали на частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 18 марта российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над разными регионами страны. По данным Минобороны, больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 42 аппарата.

Всего же за минувшие сутки вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили более 300 украинских дронов. В Минобороны добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с февраля 2022 года потеряли более 124 тыс. дронов.

Ранее беспилотники атаковали Анапу и Витязево.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!