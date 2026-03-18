Под Севастополем загорелся лес после падения обломка беспилотника

Участок леса в пригороде Севастополя загорелся из-за падения обломков украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«От упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе с. Фруктовое. Спецслужбы на месте», — написал он.

Глава города сообщил, что всего средства ПВО было уничтожены четыре вражеских беспилотника. В районе Северной стороны обломки также упали на частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 18 марта российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над разными регионами страны. По данным Минобороны, больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 42 аппарата.

Всего же за минувшие сутки вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили более 300 украинских дронов. В Минобороны добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с февраля 2022 года потеряли более 124 тыс. дронов.

Ранее беспилотники атаковали Анапу и Витязево.