Пригожин усомнился, что «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с РИА Новости, что «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии или в странах Персидского залива.

Пригожин предположил, что международный конкурс могут перенести в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Финал «Интервидения-2025» прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

28 февраля 2026 года США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) вернулся в Израиль несмотря на войну с Ираном.