Путин надеется, что МОК перестанет заниматься фокусами в отношении россиян

Президент России Владимир Путин надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) перестанет заниматься фокусами в отношении российских спортсменов.

«Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в МОК чтобы организация перестала заниматься фокусами, перестала бы использовать спорт в качестве инструмента политической борьбы», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Ранее в МОК в ответ на вопрос об отстранении США и Израиля на фоне атаки на Иран заявили, что «спорт должен оставаться маяком надежды».

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. На Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов. Единственную медаль сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев рассказал, сколько федераций допустят россиян в ближайшее время.

 
