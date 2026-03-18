Инфантильность: почему люди не хотят взрослеть и когда это становится проблемой

Что такое инфантильность, признаки, причины и как от нее избавиться — пошаговый план от психолога

Инфантильность давно перестала быть психологической особенностью, а превратилась в социальный феномен. Почему одни люди с возрастом становятся устойчивее и увереннее, а другие словно застревают в детских сценариях поведения? Где проходит граница между живой непосредственностью и психологической незрелостью? И главное — можно ли «повзрослеть», если кажется, что это не получается? В этих вопросах «Газета.Ru» разбиралась вместе с психологом.

Что такое инфантильность

Инфантильность в психологическом смысле — это не просто «легкость характера» или склонность к спонтанности, а более глубокое явление, связанное с незрелостью личности. Речь идет о ситуации, когда взрослый человек продолжает использовать модели поведения, характерные для детского возраста, и не может (или не хочет) от них отказаться.

Клинический психолог Ирина Якубова в разговоре с «Газетой.Ru» пояснила, что

ключевым признаком инфантильности является неспособность брать на себя ответственность за собственную жизнь.

Инфантильность проявляется в избегании решений, перекладывании вины на окружающих и постоянном ожидании, что кто-то другой решит проблему. Ирина Якубова клинический психолог

Сюда же относится эмоциональная незрелость: человек может остро реагировать на критику, впадать в обиду или раздражение, не умея регулировать свои чувства. Внешне это может выглядеть как капризность или излишняя чувствительность, но по сути речь идет о неразвитых навыках эмоциональной саморегуляции.

Важно понимать, что инфантильность не равна живости или креативности. Психолог подчеркнула: то, что называют «детской непосредственностью», — это способность удивляться, радоваться мелочам, творчески и гибко мыслить, быть искренним. Она не мешает человеку быть ответственным и осознавать последствия своих действий. В случае инфантильности непосредственность становится системой избегания, легкость превращается в опасную беспечность, а творчество — в неумение действовать по правилам и договоренностям.

Sun Shock/Shutterstock/FOTODOM

Проблема начинается там, где человек отказывается от «взрослых» задач: платить по счетам, выполнять обязанности, учитывать интересы других, справляться с рутиной.

Как менялось представление об инфантильности Термин «инфантильность» в научный оборот вошел в конце XIX — начале XX века, когда ученые заинтересовались развитием личности и возрастными особенностями поведения. Одним из первых, кто обратил внимание на сохранение детских черт во взрослом возрасте, был Зигмунд Фрейд. Он рассматривал подобные проявления как фиксацию на ранних стадиях психосексуального развития. По его теории, если человек не проходит определенный этап, часть поведения может закрепиться и проявляться в зрелой жизни. Позже Эрик Эриксон предложил более социальную модель. Он связывал зрелость личности с прохождением жизненных кризисов — от формирования идентичности до способности к близости и ответственности. Неспособность справиться с этими задачами, по сути, и формирует инфантильные черты. Во второй половине XX века акцент сместился на социальные факторы. Психологи стали говорить о влиянии среды, воспитания и культурных норм. Инфантильность перестала восприниматься исключительно как внутренний сбой и начала рассматриваться как результат взаимодействия человека и общества. Сегодня этот термин активно используется не только в клинической практике, но и в популярной психологии. При этом, как отмечают специалисты, важно не упрощать его до бытового ярлыка — за инфантильным поведением часто стоят сложные психологические механизмы.

Признаки инфантильности

Если рассматривать инфантильность глубже, становится очевидно: речь идет не об отдельных чертах характера, а о целостной модели поведения. Она проявляется сразу в нескольких сферах — эмоциональной, когнитивной и социальной.

Ирина Якубова отмечает ключевые признаки: избегание ответственности, импульсивность и эгоцентризм. Инфантильный человек склонен ориентироваться на сиюминутные желания, а не на долгосрочные цели. Он может легко менять планы, бросать начатое и не доводить дела до конца.

guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Еще один важный аспект — реакция на стресс. Инфантильная модель поведения предполагает бурные эмоциональные всплески: обиды, раздражение, уход от конфликта или, наоборот, демонстративные реакции. Вместо анализа ситуации человек действует импульсивно.

В социальных отношениях это приводит к напряжению. Окружающие вынуждены брать на себя больше ответственности, что постепенно вызывает усталость и раздражение. Особенно ярко это проявляется в близких отношениях, где баланс «давать — брать» оказывается нарушен.

Кстати Для описания инфантила часто используют сравнение со сказочным персонажем Питером Пэном. Его именем называют синдром, характеризующий людей, которые не хотят взрослеть и принимать на себя новые социальные роли, предполагающие ответственность. Образ заимствован из сказки Джеймса Барри, где Питер Пэн — мальчик, который отказывается взрослеть и живет в вымышленной стране Неверлэнд.

При этом важно подчеркнуть: инфантильность не является диагнозом в строгом медицинском смысле. Это скорее уровень развития личности, который может меняться. И именно это делает тему особенно важной — с ней можно и нужно работать.

Примеры инфантильности Вы приходите в гости к другу, которому далеко за 30, а он все еще живет с родителями, потому что «так удобнее и не нужно платить за коммуналку». С работы он увольняется раз в полгода: то коллектив не тот, то начальник дурак, то задачи слишком сложные. Он искренне уверен, что мир просто еще не разглядел его талантов. А его подруга тем временем обижается на парня третьи сутки. Почему? Потому что он не догадался, что она хочет не пиццу, а роллы. Хотя она сказала: «Закажи что-нибудь на ужин, мне все равно».

Типы инфантильности

Инфантильность может проявляться по-разному, психологи выделяют несколько ее типов. Такое деление помогает лучше понять, в какой именно сфере возникают сложности.

Первый тип — эмоциональная инфантильность. Она проявляется в неспособности управлять чувствами, резких перепадах настроения и зависимости от внешней оценки. Человек может остро реагировать даже на незначительные события, воспринимая их как угрозу.

fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Второй тип — социальная инфантильность. Здесь речь идет о трудностях в выстраивании отношений и соблюдении социальных норм. Такой человек может игнорировать договоренности, избегать обязательств и ожидать, что окружающие подстроятся под него.

Отдельно выделяют поведенческую инфантильность. Она проявляется в бытовой и профессиональной сфере: неспособность планировать, откладывание дел, отсутствие дисциплины. Это тот случай, когда человек формально взрослый, но не справляется с базовыми задачами самостоятельной жизни.

В реальности эти типы часто переплетаются. Например, эмоциональная нестабильность может усиливать социальные проблемы, а отсутствие навыков планирования — провоцировать стресс и тревогу. Ирина Якубова клинический психолог

Причины инфантильности

Причины инфантильности редко бывают однозначными. Как правило, речь идет о сочетании личных и внешних факторов, которые формируются на протяжении многих лет.

По словам Ирины Якубовой, ключевую роль здесь играет стиль воспитания. Гиперопека лишает ребенка возможности принимать решения и учиться на ошибках. В результате во взрослом возрасте человек просто не имеет опыта самостоятельности.

Сначала родители решают, что их ребенок хочет съесть, затем, что он хочет надеть, потом решают, с кем ему можно дружить, а с кем нельзя, выбирают за него профессию и институт, а порой даже принимают решение, с кем строить семью, а кто «не подходит». Как в таких условиях человеку научиться ответственности, если ему не давали ее проявить ни в мелочах, ни в серьезных вещах? Ирина Якубова клинический психолог

Обратная ситуация — эмоциональная холодность — тоже может приводить к инфантильности. В этом случае незрелое поведение становится способом привлечь внимание и получить недостающую заботу.

Не менее важны социальные факторы.

Современная культура часто транслирует идею легкости и успеха без усилий. Образ «вечной молодости» становится нормой, а взросление — чем-то нежелательным.

С психологической точки зрения инфантильность нередко выступает как защитный механизм. Быть взрослым — значит сталкиваться с неопределенностью, ответственностью и рисками. Роль ребенка в этом смысле кажется безопаснее, поясняет психолог.

pics five/Shutterstock/FOTODOM

Инфантильность в разных возрастных группах

Хотя инфантильность чаще обсуждают в контексте взрослого возраста, ее проявления можно наблюдать на разных этапах жизни.

В детстве элементы инфантильности естественны — ребенок только учится взаимодействовать с миром. Проблема возникает, если эти модели поведения закрепляются и не трансформируются со временем.

В детстве инфантилизм хоть и не воспринимается как что-то плохое, но именно в этом возрасте закладываются основы поведения на всю жизнь. И крайне важно давать ребенку не просто принимать решения, но и видеть последствия этих решений. Если он капризничает и хочет в середине июля выйти гулять в новой красивой шубе, лучше позволить ему это сделать и на своем опыте убедиться, почему эта идея была так себе. Уговоры и запреты родителей в таком случае будут куда менее эффективны, а при регулярных попытках не допустить ошибку только сформируют в будущем выученную беспомощность. Ирина Якубова клинический психолог

В подростковом возрасте инфантильность может проявляться как протест или избегание ответственности. Это период формирования идентичности, и здесь многое зависит от поддержки и обозначения границ со стороны взрослых.

У взрослых инфантильность становится наиболее заметной и проблемной. От взрослого человека ожидается самостоятельность — финансовая, эмоциональная и социальная. Когда этого не происходит, возникают конфликты — как внутренние, так и внешние.

Ирина Якубова отмечает, что инфантильность у взрослых часто сопровождается тревогой . Мир оказывается слишком сложным, а навыков справляться с трудностями не хватает. Поэтому за кажущейся легкостью и беспечностью зачастую скрывается огромная черная пропасть сильнейшей тревоги и страхов, часто такие люди «проваливаются» в деструктивное поведение из-за неумения справиться ни со своими эмоциями, ни с эмоциями окружающих, ни с окружающим миром в целом.

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Последствия и опасность инфантильности

Инфантильность только кажется безобидной, но на практике она влияет на все ключевые сферы жизни.

В карьере такие люди редко достигают устойчивых результатов, отмечает психолог. Они избегают ответственности, не умеют планировать и часто бросают задачи при первых трудностях или неудачах. Это создает репутацию ненадежного сотрудника. Кроме того, такие люди зачастую вступают в конфликты с коллегами, которые отказываются «нянчиться» с ними и требуют взрослого поведения, на которое человек не способен.

Инфантильность — угроза не только для конкретного человека, но и для общества в целом.

Без самостоятельных, инициативных людей, готовых брать на себя ответственность, общество не может развиваться.

Инфантильные же удобны начальникам — ими легко управлять, но в эпоху перемен они становятся беспомощными.

В личной жизни инфантильность приводит к дисфункциональным отношениям. Как пояснила Ирина Якубова, это связано с тем, что один из партнеров вынужден брать на себя роль «родителя», что со временем вызывает выгорание и конфликты.

Финансовая зависимость — еще одно частое последствие. Человек не умеет управлять ресурсами, избегает планирования и оказывается в уязвимом положении. В совокупности все эти факторы приводят к тому, что инфантильный человек не может построить равноправные, уважительные отношения и постоянно проваливается в модель «взрослый — ребенок».

Важно понимать, что если человек инфантилен и ищет себе не партнера, а нового родителя, он будет находить таких же эмоционально незрелых людей, но с перегибом в другую сторону — например, людей, испытывающих проблемы с гиперконтролем. Ирина Якубова клинический психолог

Как избавиться от инфантильности

Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

По словам специалиста, «перерасти» инфантилизм можно, но не стоит тешить себя иллюзиями, что это произойдет само собой. Чтобы это случилось, человеку нужно целенаправленно развивать в себе взрослую часть личности. По просьбе «Газеты.Ru», Ирина Якубова составила план практических рекомендаций (помимо терапии с психологом), которые могут помочь повзрослеть.

1. Принятие ответственности

Это главный и самый трудный шаг. Нужно сменить установку «Со мной это случилось» на «Я допустил, что это случилось».

* «Я-высказывания». Начните формулировать мысли и жалобы через «Я». Не «Меня подвели», а «Я выбрал того, кто меня подвел, и я не проконтролировал процесс». Не «Меня заставили», а «Я согласился, потому что было проще не спорить».

* Аудит зон ответственности. Возьмите лист бумаги. Разделите на сферы: работа, финансы, здоровье, отношения, быт. Честно напишите, за что в каждой из них отвечаете вы, а за что — другие. Начните постепенно забирать пункты под свой контроль.

* Мини-решения. Начните с малого. Что съесть на ужин? Куда пойти погулять? Какой фильм посмотреть? Принимайте эти решения самостоятельно и сразу действуйте. Это тренировка.

2. Развитие эмоционального интеллекта

Инфантильная реакция на проблемы — истерика, обида, уход в себя. Зрелая — понять причину эмоции и найти конструктивное решение.

* Пауза между стимулом и реакцией. Когда чувствуете, что закипаете (вас критикуют, что-то пошло не так), сделайте глубокий вдох и сосчитайте до 5. Задайте себе вопрос: «Что я сейчас чувствую? (злость, обида, страх) и Почему?»

* Ищите причину, а не виноватого. Вместо «Он меня разозлил!» спросите: «Какая моя потребность не удовлетворена? (в уважении, в понимании) и Что я могу сделать, чтобы ее удовлетворить?»

* Принимайте последствия своих решений. Совершили ошибку? Не вините себя неделями и не ищите, на кого переложить вину. Проанализируйте, что пошло не так. Что я сделаю в следующий раз иначе? Ошибка — это плата за опыт и нормальная часть пути, а не конец света.

3. Финансовая автономия

Деньги — одна из ключевых сфер проявления самостоятельности, которая чаще всего «хромает» у инфантильных людей.

* Живите по средствам. Составьте простой бюджет (доходы/расходы). Не берите деньги в долг у родителей/друзей/банков на сиюминутные хотелки. Если хотите новую вещь — научитесь копить. А пока будете собирать нужную сумму, у вас как раз будет время еще раз подумать, действительно ли эта покупка необходима или же это такое же «хочу», как у ребенка в детском магазине.

* Платите сами за себя. Если вы живете с родителями, начните с символических вещей: оплатите свой счет за телефон, купите продукты для всей семьи, заберите на себя хотя бы частично оплату коммунальных платежей. Важно выделить зону именно своей финансовой ответственности. И, конечно же, откладывайте сумму на аренду или первоначальный взнос по ипотеке.

* Разберитесь с долгами. Если они есть, составьте план погашения. Отдавать деньги банку, а не тратить их на свои потребности, неприятно, но по-взрослому и необходимо. В списке обязательных трат именно погашение долгов должно стоять на одном из первых мест.

4. Бытовая самостоятельность

Это не только про уборку в доме или готовку, а, скорее, про осознанную заботу о себе и своем пространстве.

* Освойте навыки. Готовка, стирка, уборка, запись к врачу, оплата счетов. Незнание — не оправдание. В интернете есть инструкции ко всему, также вы всегда можете попросить помощи у друзей/родственников.

* Правило «Сделать сейчас». Не откладывайте мелкие бытовые дела. Разобрать сумку, помыть чашку, выбросить пустую коробку со стола — все эти действия занимают меньше минуты. Учитесь бытовому микроменеджменту: увидели проблему — сразу устранили ее. Это дисциплинирует и снимает тревогу от накапливающихся дел.

5. Постановка целей и планирование

Инфантильный человек плывет по течению. Зрелый же сам определяет, куда он плывет.

* Метод SMART. Поставьте конкретную, измеримую, достижимую, важную для вас и ограниченную во времени цель. Не «стать умнее коллеги», а «прочитать 2 книги по моей профессии до конца квартала и применить 3 идеи из них в работе».

* Декомпозиция. Большую цель разбейте на маленькие шаги. Цель «сменить работу» выглядит пугающе. А шаги: «обновить резюме к пятнице», «отправить 5 резюме в неделю», «подготовиться к одному собеседованию» — вполне выполнимы.

* План Б. Всегда имейте запасной вариант. Это не пессимизм, а зрелая предусмотрительность. «Что я буду делать, если мне откажут?» — это снимает страх действовать.

6. Сепарация от родителей

Это не обязательно ссора и переезд за тысячу километров. Это в первую очередь психологическое отделение, но проходить этот этап, живя по отдельности, гораздо проще и эффективнее.

* Смените формат общения. Из положения «родитель-ребенок» перейдите во «взрослый-взрослый». Советуйтесь с родителями, но решения принимайте сами. Говорите: «Спасибо за совет, я подумаю и решу». Помните: это ваша жизнь, и вам уже не пять лет, чтобы родители решали за вас. Теперь ответственность за последствия решений несете только вы и никто более.

* Установите границы. Вежливо, но твердо дайте понять, что некоторые темы (например, ваша личная жизнь, методы воспитания ваших детей, если они есть) не подлежат обсуждению и критике.

* Будьте готовы к сопротивлению. Родители могут быть не готовы отпустить вашу «детскую» роль. Их может пугать ваша самостоятельность. Проявляйте уважение, но стойте на своем.