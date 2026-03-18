СПЧ направил обращение в оргкомитет «Оскара» из-за кадров с российскими детьми

Постоянная комиссия СПЧ РФ по международному сотрудничеству в области прав человека направила обращения в оргкомитет американской кинопремии «Оскар» и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани из-за использования в документальном фильме «Господин Никто против Путина» кадров с российскими школьниками без их согласия. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале организации.

В СПЧ уточнили, что зафиксировали факт передачи третьим лицам видеоматериалов, снятых в российской школе, к которых содержатся изображения учеников. В совете организации подчеркнули, что эти кадры были использованы для создания фильма без ведома и согласия родителей или законных представителей детей.

В Совете отметили, что родители детей, чьи изображения попали в фильм, уже подали жалобы в российские органы для защиты прав несовершеннолетних. В СПЧ также потребовали проверить, были ли соблюдены права школьников при создании и дистрибуции картины, и выяснить, получено ли согласие родителей на использование их образов.

15 марта в Голливуде прошла 98-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В номинации «лучшее документальное кино» победил фильм режиссера Дэвида Боренштейна и бывшего российского учителя Павла Таланкина «Господин Никто против Путина». Картина рассказывает об изменениях в российской школе после февраля 2022 года.

Ранее в Кремле отказались комментировать фильм «Господин Никто против Путина».