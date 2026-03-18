Чехия и Словакия инвестируют в реверс потока нефти по «Дружбе»

Чехия и Словакия инвестируют в реверс потока нефти по нефтепроводу «Дружба»
Чехия и Словакия договорились инвестировать около 1 млрд чешских крон (3,8 млрд рублей) для обеспечения обратного потока нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявила словацкий министр экономики Дениса Сакова, передает агентство Bloomberg.

По ее словам, альтернативный маршрут из Чехии в Словакию может гарантировать поставку 2-3 млн тонн нефти в год. Сакова добавила, что проект может быть завершен через 2-3 года.

До этого председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта пообещали, что на ремонт нефтепровода «Дружба» ЕС предоставит финансовую, техническую и экспертную помощь. Президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что насосная станция будет восстановлена ​​через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».

17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского прекратить «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба».

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».

 
