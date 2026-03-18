Помощник президента заявил, что иранский конфликт выходит за пределы Персидского залива

Патрушев: конфликт США и Ирана выходит за пределы Персидского залива
Американо-израильская операция против Ирана выходит за пределы Персидского залива. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

«Конфликт действительно уже выходит за пределы Персидского залива. Яркий пример — торпедирование американской подводной лодкой иранского фрегата в Индийском океане», — сказал Патрушев, отметив, что это первый подобный случай со времен Фолклендской войны (война между Аргентиной и Великобританией за две британские заморские территории в Южной Атлантике в 1982 году).

По его словам, иранский корабль не имел вооружения, так как возвращался после участия в международном многостороннем военно-морском учении «Милан».

До этого бывший начальник штаба Военно-морских сил Индии адмирал Арун Пракаш назвал подлым поступком потопление американской подлодкой иранского корабля Dena у побережья Шри-Ланки.

Ранее Иран пригрозил США и Израилю новым оружием.

 
