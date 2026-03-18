Депутат Свинцов прокомментировал исключение из ЛДПР

Депутат Свинцов не будет обжаловать в суде свое исключение из ЛДПР

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не будет обжаловать в суде решение о своем исключении из ЛДПР. Его слова приводит ТАСС.

«Причин для обращения в суд я не вижу. В целом руководство партии — это же не один человек, это коллектив. Коллектив ошибаться не может», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Свинцова, пока он остается во фракции ЛДПР в Госдуме.

18 марта Свинцова единогласным решением исключили из партии ЛДПР. По данным RTVI, поводом для решения стали многочисленные комментарии депутата относительно работы Telegram, «белых списков», VPN и в целом мобильного интернета. Лидер фракции Леонид Слуцкий в беседе с каналом прокомментировал решение так: «Сам виноват. Зачем хайпожорством занимается?»

В начале марта Свинцов заявил, что у мессенджера Telegram есть «не так много времени» после высказывания президента Владимира Путина о рисках использования неподконтрольных России систем связи. Он тогда подчеркнул, что это является «недвусмысленным сигналом».

Ранее Свинцов заявил, что все легальные VPN-сервисы продолжат работать на территории РФ.