«Новых песен не будет до лета»: ABBA расстроила поклонников

Менеджер легендарной группы ABBA Йорель Хансер заявила, что в этом году музыканты выпустят новые композиции, однако чуть позже, чем ожидалось.

«Песни точно не выйдут до лета, может быть, после, — сказала Хансер в интервью изданию Daily Star. — Их будет две. И никакого альбома».

Авторы многочисленных международных хитов не выпускали студийных альбомов с 1981 года. Впервые о намерении выпустить новый материал исполнители сообщили в апреле 2018 года. Сообщается, что участников группы на это решение вдохновил запуск концертного тура с их цифровыми клонами, которых они сами называют «аббатарами».

«Решение создать мировой тур аватаров ABBA привело к неожиданным последствиям. Мы вчетвером почувствовали, что после 35 лет будет весело снова собраться и поработать в звукозаписывающей студии. И мы сделали это. Нам показалось, что ничего как будто не поменялось за все это время, а мы всего лишь ушли в короткий отпуск. Это очень радостные чувства», — написано в инстаграме группы.

Известно, что шоу стартуют уже в этом году. На вопрос о гастролях с живым участием, члены коллектива ответили категорично: «Нет, этого больше никогда не будет».

На настоящий момент известно, что группа написала два совершенно новых трека, один из которых называется «I Still Have Faith In You» («Я все еще верю в тебя») и записан специально для предстоящего документального фильма от «Би-би-си», название другого — «Don't Shut Me Down» («Не останавливай меня»).

Еще в июле Бьорн Ульвеус дразнил поклонников, раскрывая детали двух новых треков: «Один из них — очень танцевальная поп-мелодия. Другой — вне времени, более размышляющий, вот и все, что я скажу. Это скандинавская грусть, но в то же время счастливая».

Что касается виртуального тура группы, известно, что в нем будут использованы новейшие технологии, с помощью которых зрители смогут насладиться реалистичными 3D-проекциями музыкантов, исполняющих свои нетленные хиты. Ранее такая технология использовалась на вечере памяти «короля поп-музыки» Майкла Джексона.

Стоит отметить, что несмотря на более чем 30-летнее отсутствие, шведский коллектив не теряет своей популярности и востребованности. Их альбомы продолжают продаваться, а песни знакомы даже современным детям.

Квартетом продано более 370 млн копий альбомов, а сборник самых популярных хитов группы «ABBA Gold», который был выпущен в 1992 году, разошелся тиражом в 27 млн экземпляров, став одним из самых продаваемых альбомов в мире.

Шведский коллектив собрался в 1972 году и уже весной следующего года обрел лаконичное название АВВА, представляющее собой акроним, сформировавшийся из первых букв имен участников группы — Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид. Первые несколько лет своего существования группа пользовалась популярностью только на родине, однако все изменилось после победы на «Евровидении-1974» в Англии с песней «Waterloo». В конце года музыканты отправились в свое первое европейское турне. В следующем году АВВА покорила сердца британских поклонников, а затем завоевала и самый крупный рынок в США.

Примечательно, что коллектив никогда не делал официальных заявлений о своем распаде, однако уже больше 30 лет не появлялся на сцене. Несмотря на это, артисты продолжают свою деятельность, постоянно напоминая о себе во всем мире.

Так, в 1999 году состоялась премьера мюзикла «Mamma mia!», основанного на песнях группы. Одноименная композиция 1975 года одолжила свое название спектаклю. Мюзикл имел невероятный успех на сценах всего мира, заработав около $2 млрд. С 2001 по 2015 год постановка шла на бродвейской сцене. В мюзикле звучат знаменитые хиты коллектива «Dancing Queen», «Thank You for the Music», «The Winner Takes It All», «Money, Money, Money», «Super Trouper», «Take a Chance on Me» и многие другие.

В 2008 году вышел одноименный голливудский фильм с Мерил Стрип, Колином Фертом и Пирсом Броснаном в главных ролях. Международная касса картины составила $615 млн при бюджете в $52 млн. В августе 2018 года состоялась премьера сиквела под названием «Mamma Mia! 2».