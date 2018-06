Плейлист недели: Канье, Рик Эстли и девичник Риты Оры

Kids See Ghosts — «Feel the Love»

Канье Уэст и Кид Кади теперь зовутся Kids See Ghosts — и мы снова теряемся в выборе одной композиции для плейлиста. Впрочем, если представить себя под дулом пистолета, это, скорее всего, будет «Feel the Love» (хотя наверняка быть уверенным в том, что она так называется, нельзя, Уэст опять все перепутал и потом перезалил треки с исправленными заглавиями).

Если на своем сольнике Канье создал минималистичную и откровенную музыку, то в формате дуэта с Кади продюсерский талант Уэста раскрылся в полной мере. Все сэмплы на альбоме звучат как родные, пластинка изобилует неожиданными переходами и заигрыванием с питчем. Эпизодически это даже напоминает Трента Резнора на пике своего творчества. И да — обложку Такаси Мураками надо распечатать и повесить на стену.

Goldfrapp и Дэйв Гаан — «Ocean»

Культовые английские электронщики Goldfrapp записали с фронтмэном Depeche Mode Дэйвом Гааном трек «Ocean» для делюксового издания альбома «Silver Eye». Гаан отлично звучит в паре с Элисон Голдфрапп, а группа выдает мощный электро в перемешку с синти-попом. Эффект получился сильным.

Gorillaz — «Sorcererz»

Деймон Албарн продолжает потихоньку сливать песни с выходящего в конце месяца шестого (по другому исчислению — пятого) лонгплея Gorillaz «The Now Now». Уже сейчас можно предположить, что диск будет сильно отличаться от прошлогоднего «Humanz»: несмотря на преемственность в формате названий с окончанием на «z» вместо «s», альбом звучит очень по-английски — в противовес американизированному предшественнику. Оно и понятно: «Humanz» был про «постапокалиптическую вечеринку в пост-трамповскую эпоху», «The Now Now» — верная традициям британского юмора саркастическая шутка про последствия «Брекзита».

Майк Шинода — «Ghosts»

Клип, лучше всего отражающий настроение первого сольного альбома Майка Шиноды под прямолинейным заглавием «Post Traumatic». В начале ролика он говорит, что «проснулся утром и понял, что не должен стыдиться веселиться». В главных ролях — носки Борис и мисс Овсянка.

Рик Эстли продолжает пожинать плоды рикролла, первый случай которого был зарегистрирован еще в мае 2007 года. Интернет-мем вернул популярность модному исполнителю 80-х. С тех пор Эстли вернулся к музыкальной деятельности. На это раз он представил сингл «Beautiful Life» с предстоящего одноименного альбома. Что интересно, Рик не застрял в благополучных 80-х, а старается использовать популярные сегодня приемы. Песня напоминает сразу несколько хитов последних пяти лет. Это и «Get Lucky» французского мегадуэта Daft Punk, и «Adventure of a Lifetime» от Coldplay.

Рита Ора, Карди Би, Биби Рекса, Чарли XCX — «Girls»

10 лет назад Кэти Перри вызвала бурную реакцию своей «I Kissed a Girl» — теперь женский спецотряд в лице Риты Оры, Карди Би, Биби Рексы и Чарли XCX повышает ставки и выдает абсолютный киллер давнего хита американской поп-звезды. Сама Перри недавно говорила, что если бы писала «I Kissed a Girl» сейчас, то кардинально изменила бы настрой на более толерантный. Теперь ей можно не напрягаться — такой трек уже написали за нее.

Underworld — «Apple Shine»

По-настоящему культовые (и по канонам жанра несправедливо обделяемые вниманием) британские электронщики Underworld, известные обывателю по треку из «На игле» Дэнни Бойла, ударились в эмбиент-техно — и это, надо сказать, прекрасно. В комментариях к ролику поклонники вполне закономерно восторгаются новинкой и вполне закономерно же требуют расширенную версию (хронометраж — всего три с хвостиком минуты). «Газета.Ru» выражает солидарность с успевшими изголодаться по дремотно-эфемерному саунду «Apple Shine» и присоединяется к всеобщему требованию: действительно, эта вещь должна быть как минимум в три раза дольше. Еще можно робко понадеяться на полноценный релиз в подобном ключе — это было бы куда интересней недавнего совместного трека с Игги Попом, больше напоминающего «тот самый» Underworld. С другой стороны, от Underworld хочется уже чего угодно — лишь бы Карл Хайд и Рик Смит продолжали делать свою музыку.

The Smashing Pumpkins — «Solara»

В мире того, что осталось от альтернативы 90-х, произошло большое событие. Один из флагманов той романтической эпохи The Smashing Pumpkins собрался почти в полном оригинальном составе впервые за 18 лет. К Билли Коргану присоединились барабанщик Джимми Чэмберлин и гитарист Джеймс Иха (не хватает только басистки Д'Арси). Группа выложила в сеть первую песню «Solara», которую само собой записал Рик Рубин. Втроем участники коллектива выдают очень похожий на времена «Siamese Dreams» звук, однако все вместе звучит не так гневно, как раньше, и Корган с годами стал лириком, отбросив романтику протеста 20-летней давности.

SONOIO — «Thanks for Calling»

Итальянский музыкант Алессандро Кортини, более всего известный как участник туров Nine Inch Nails, готовит к релизу сольный альбом под сценическим псевдонимом SONOIO. Диск будет называться «Fine», а первым синглом стала композиция «Thanks for Calling». И она завораживает. Кортини использует все свое умение продюсера, электронщика и мультиинструменталиста. В какие-то моменты песня вызывает ассоциации с Arcade Fire, а местами напоминает Nine Inch Nails. Чего у Алессандро не отнять, так это точной фразировки и идеального вкуса.

Порчи и Оксимирон — «Tabasco»

Лондонский португалец Порчи — старожил-битмейкер, рэпер и старинный друг Оксимирона — продолжает выстреливать синглами. На этот раз появился совместный трек с Мироном Яновичем — который здесь читает точно так же, как обычно (и, кажется, об этом и читает), однако в связке с хаусовой аранжировкой звучит несколько свежее.