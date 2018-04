All You Need Is Love: Эд Ширан будет в фильме о The Beatles

По слухам, действие фильма будет разворачиваться в 60-е — 70-е годы прошлого века. В центре сюжета окажется молодой уличный музыкант, который однажды утром обнаружит, что кроме него никто в мире не помнит песни The Beatles.

Реклама

Известно, что Ричард Кертис уже завершил работу над сценарием, название фильма в его редакции — «All You Need Is Love» — отсылает к одноименному хиту «битлов», вышедшему в 1967 году и ставшему одной из самых узнаваемых песен коллектива.

При этом занимающаяся производством ленты продюсерская компания Working Title Films пока что настаивает на том, что проект на данный момент носит статус безымянного.

Кроме исполнения функций режиссера и сценариста Бойл и Кертис выступят еще и в качестве продюсеров.

Главную роль в ленте должен исполнить звезда ситкома «Жители Ист-Энда» и фильма «Материнство» Химеш Патель. Также к актерскому составу присоединилась Лили Джеймс, известная по сериалу «Аббатство Даунтон» и последней полнометражной работе Эдгара Райта «Малыш на драйве».

Близкий к продюсерской компании источник сообщил, что создатели картины рассчитывают на то, что 27-летний Эд Ширан сумеет улучшить музыкальную составляющую проекта.

«Он самый крупный хитмейкер на планете, — приводит его слова The Daily Mail. — Если кто и сможет сделать фильм о песнях The Beatles еще лучше в музыкальном плане, то это он».

При этом он добавил, что Ширан будет привлечен именно как музыкальный продюсер, а не как актер. Предыдущие его попытки примерить на себя это амплуа вышли не слишком удачными — его появление в «Игре престолов», например, критики совершенно не оценили, назвав певца «деревянным» и «ужасным».

«У Эда не будет роли, самой музыкой он тоже заниматься не будет, его камео как певца также не планируется, — заявил источник. --

Никто не говорит, что музыка The Beatles нуждается в «помощи», но поскольку Эд — талантливый продюсер, он будет помогать Ричарду и Дэнни за кадром».

Компания Sony ATV согласилась лицензировать песни, написанные Джонм Ленноном и Полом Маккартни, для использования в предстоящей картине — об этом сообщил ее официальный представитель. Майкл Джексон еще при жизни продал ей права на половину каталога «битлов», а после его смерти родственники артиста заключили сделку касательно оставшейся части песен «Ливерпульской четверки».

Эд Ширан является большим поклонником творчества The Beatles. В 2014 году он принял участие в программе «Вечер, изменивший Америку: «Грэмми» в честь The Beatles», которая была снята по случаю 50-летия со дня американского дебюта легендарной группы на шоу Эда Салливана в 1964-м.

Съемки передачи прошли на следующий день после 56-й церемонии вручения наград участникам музыкальной индустрии «Грэмми». В зале присутствовали в том числе и «битлы» Пол Маккартни и Ринго Старр. Ширан исполнил акустическую версию песни «In My Life» с альбома «Rubber Soul».

Маккартни был настолько впечатлен выступлением, что позже прислал Ширану гитару, на которой написал: «Эду — который великолепен».

Для режиссера ленты Дэнни Бойла The Beatles — тоже не пустой звук.

«В детстве отец часто крутил The Beatles, и это был очень важный момент в формировании моей личности, — рассказывал он в интервью «КиноПоиску». — Я дорожу этими воспоминаниями, у меня до сих пор сохранились все оригинальные отцовские «сорокапятки».

Кинематографист рассчитывает приступить к съемкам фильма с песнями «битлов» уже ближайшим летом, чтобы успеть закончить работу над ним до начала производства 25-й ленты о Джеймсе Бонде, которую он также должен режиссировать. Старт съемочного процесса новой части «бондианы» запланирован на конец текущего года, так что времени у Бойла в обрез.

Снимать «All You Need Is Love» (название вполне себе уместное) собираются в Лондоне и Норфолке.

Композиции The Beatles очень часто звучат в фильмах и сериалах, однако полностью основанную на песнях коллектива ленту можно вспомнить всего одну: в 2007 году вышла картина «Через вселенную» (название «Across the Universe» тут тоже заимствовано у популярной вещи «битлов»), в которой персонажи периодически начинали петь нетленки «Ливерпульской четверки».

Непосредственно отношения к сюжету, впрочем, сочинения The Beatles не имели.