«Голос» отправили в нокаут

Шестой сезон музыкального шоу «Голос» добрался до этапа, на котором наставники четырех команд единолично решают, кто продолжит соревноваться в конкурсе, а кто выбывает из него.

После «поединков» — и перед «нокаутами» — в каждой команде осталось по девять исполнителей, которых наставники разобьют на три тройки. Исполнив по песне, конкурсанты должны доказать свое право на борьбу за главный приз; в следующий круг (это четвертьфиналы) проходят двое, а еще один отправляется домой.

На этой стадии «Голоса» у проигравших уже нет возможности «спастись», перебравшись в другую команду, но отсев будет таким же, как и во время «поединков» — каждый из судей расстанется с тремя исполнителями. В четвертьфиналах, впрочем, отбор будет более жестким — из каждой тройки дальше пройдет только один, но там победа или поражение будут зависеть в том числе и от мнения зрителей, понравится которым все-таки легче, чем строгим наставникам.

Всего правилами «Голоса» предусмотрено три выпуска «нокаутов».

Открывать этот этап досталось команде Пелагеи, которая в первую тройку собрала итальянца Антонелло Кароццу, Александра Огородникова из Кемерово и москвича Антона Лаврентьева. Принцип формирования тройки не очень понятен — все певцы попали в команду со «слепых» прослушиваний; Кароццу и Лаврентьева Пелагея отбила у Агутина, а за Огородникова ей пришлось сражаться сразу со всеми судьями. Впрочем, у нее в команде фактически одни мужчины, так что в какой-то тройке они должны были сойтись вместе.

Пелагея сделала ставку на ударные композиции. Кароцца пел попурри из хитов группы Queen, Огородникову достался «Снег» Николая Носкова, а Лаврентьеву — «Blurred Lines» Родина Тика. По большому счету, все они со своей задачей справились — что отметили и другие наставники, — но в следующий этап Пелагея взяла Кароццу и Лаврентьева.

Градский, наоборот, не стал отходить от привычного для его воспитанников репертуара.

С Габриэлем Купатадзе он подготовил очень своеобразную версию битловской песни «With a little help for my friends», Олике Громовой предложил исполнить «Зеркало» из репертуара Ларисы Долиной, а Павлу Иванову — бодрую итальянскую песню «Come Prima».

А вот состав тройки наставник подбирал с явным прицелом на следующий этап. Судьбу Павла Иванова Градский, кажется, решил давно и он проходил в четвертьфинал, так сказать, вне конкуренции. А вот двое исполнителей — Купатадзе и Громова — первоначально, после «слепых», оказались у Агутина, но проиграли свои «поединки» и едва не выбыли из дальнейшей борьбы. И именно в очной схватке должно было решиться, кто из них пойдет дальше. Градский, впрочем, сделал для этого все возможное — и с песнями помог, и позвал артистов из своего «Градский Холл» (на подпевки Купатадзе), и Громову нарядил в сверкающее платье (которым она, правда, осталась недовольна).

И в следующий круг из команды Градского прошли Иванов и Купатадзе.

У Леонида Агутина особых проблем с составом нет — судя по тому, как разбирали его исполнителей, проигравших «поединки», коллеги-судьи, — но свои тройки для «нокаутов» он формировал по похожему принципу.

«У меня в каждой тройке есть человек, в котором я точно уверен, что он проходит, и двое, которые соревнуются», — сказал он после выступлений своей команды. Впрочем, уточнять, кто именно гарантированно проходит дальше, а кому стоит выложиться «на все сто» и даже больше, наставник не стал.

В первой тройке наставников он собрал Диану Шалжиян, которая была соперником Громовой в «поединках» — ей досталась «Он был старше ее» группы «Машина времени», а также Мишу Гришунова с «Versace on the floor» Бруно Марса и Давида Тодуа с песней «Бах творит» группы «Цветы».

Получился тягучий концерт на три песни, победителями в котором стали двое певцов-мужчин — Диана осталась за бортом конкурса.

Дима Билан не решился проверять в первом «нокауте» сразу двоих «спасенных», и возможность доказать, что она достойна места в команде, была предоставлена только Маше Кабашовой. Она тоже из команды Агутина, в которую попала на последнее свободное место во время «слепых», но уже в «поединке» проиграла — и была спасена другим наставником.

Кабашовой досталось петь «Hold it don't drop it» Дженнифер Лопес, а ее соперниками были Настя Зорина с композицией «She has no time» британской рок-группы Keane (и терменвоксом), а также группа FolkBeat — то есть Светлана Иванова и Мария Зиброва — с народной песней «Бедный Лазарь».

Представительницы народной музыки выделились и на «слепых» (тогда им помогала третья участница группы), и во время «поединков», когда они одолели близнецов Дениса и Максима Захарченко — это был едва ли не первый случай в истории российской версии «Голоса», когда дуэт исполнялся вчетвером. На «нокауты» девушки вышли в черном и белом платьях и с переплетенным косами, повторив стилистику номера сестер Толмачевых с «Евровидения-2014» (правда, в том случае обе певицы были в белом); их вид даже заставил ведущего Дмитрия Нагиева уточнить, как они ходят в туалет (но ответа он не получил).

Впрочем, каких-либо неожиданностей не случилось — хотя Билан и выскочил на сцену во время выступления Кабашовой; по его словам, ему всегда хотелось вступить на подтанцовках.

А в следующий круг прошли Зорина и FolkBeat.

Ну а зрителей «Голоса» ждут еще два выпуска «нокаутов», после чего начнется настоящая борьба за победу в шестом сезоне музыкального конкурса.