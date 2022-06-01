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18 минус: как оградить детей от деструктивного контента

Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин рассказал, как защитить несовершеннолетних от проблем в офлайн-пространстве

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Сегодня 1 июня – Международный день защиты детей, дата, напоминающая нам о том, насколько юное поколение нуждается в нашей опеке. Мы привыкли оберегать несовершеннолетних от любых проблем в офлайн-пространстве, однако их благополучие в виртуальном мире не менее важно. Сейчас, с развитием онлайн-платформ, до деструктивного и потенциально опасного контента пользователю рукой подать – и не важно, есть ему 18 лет или нет.

Отчасти в этом виноваты сами интернет-ресурсы и безразличие некоторых из них к существующей проблеме. Например, Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (ставший позже Meta (признана экстремистской организацией)), сам проводил исследования того, как Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) может влиять на психику подростков и выяснил, что среди тинейджеров, жаловавшихся на суицидальные мысли, 13% британских пользователей и 6% американских связали желание покончить с собой с влиянием этой онлайн-платформы. Что сделала компания, получив эти данные? Продолжила работать как ни в чем не бывало.
 
«Не отстает» и зарубежный сервис коротких видеороликов развлекательного характера – TikTok, ставший самым скачиваемым в 2021 году.

Согласно статистике, представленной самой соцсетью, 43% от всей российской целевой аудитории площадки составляют несовершеннолетние пользователи. При этом об опасности сервиса для детей неоднократно предупреждали различные исследователи: например, американская некоммерческая организация Thorn включила TikTok в пятёрку самых опасных для юных пользователей интернет-сервисов — 18% опрошенных сталкивались там с потенциально вредным контентом. В нашей стране эта онлайн-площадка тоже «доказала», что несет для детей угрозы. Так, с конца февраля в рекомендациях детской аудитории соцсети стали появляться материалы по специальной военной операции, а также связанный с этой темой политической контент.
 
Когда мы задумываемся о масштабе цифровых угроз на онлайн-площадках, самым простым вариантом решения проблемы кажется запретить детям заходить на «взрослые» ресурсы: никакого запрещенного Instagram* через VPN, YouTube или даже отечественных соцсетей, где детям тоже может попасть какой-нибудь «не тот» контент. Но опасности подстерегают юных пользователей и на детских версиях популярных сервисов, разработанных вроде бы для того, чтобы уберечь их. Например, не так давно на детской версии YouTube - YouTube Kids - появились ролики из кулинарного шоу на тему сериала «Во все тяжкие», где ведущие в респираторах шутят о риске вдыхания паров.

Еще одно видео рассказывало о фургоне, «где варят кристаллический метамфетамин». Также для детей оказались доступны серии уроков игры на гитаре, где предлагается разучить песню на «взрослую» тему.
 
Как же оградить детей от опасного контента и недобросовестной модерации ИТ-гигантов?

Отключить монетизацию для деструктивных материалов и исключить из выдачи рекомендаций в ленте новостей пользователей соцсетей? Или вовсе блокировать ресурс, если на нем содержатся деструктивные материалы? Ясно одно. Запрещать детям пользоваться онлайн-ресурсами неэффективно: во-первых, запретный плод сладок, а во-вторых, это все равно что отрезать ребенка от существенной части его жизни.
 
На мой взгляд, решение кроется в симбиозе усилий государства, общественности и самих интернет-площадок.

В нашей стране работа ведется по всем этим направлениям. Государство, со своей стороны, еще в 2021 году обязало сервисы на законодательном уровне оперативно выявлять и удалять противоправный контент.

Кроме того, регуляторы вместе с общественными организациями активно развивают цифровую грамотность детей, снижая их риски стать жертвой цифровых угроз. Среди программ повышения знания можно выделить, например, «Урок Цифры» или игру «Изучи интернет – управляй им!»

И все же, без действий со стороны самих участников цифрового рынка цифровой щит для детей не выстроить. Именно поэтому нашим преимуществом, в отличие от многих других стран, является то, что отечественные интернет-площадки сами осознают проблему и взялись за то за то, чтобы обезопасить детей в сети. Так, в сентябре 2021 года был образован Альянс по защите детей в цифровой среде, объединивший крупнейшие онлайн-компании России, среди которых VK, Яндекс, Ростелеком, «Лаборатория Касперского» и другие. Основатели этого сообщества совместно с рядом общественных организаций подписали хартию «Цифровая этика детства». Среди ее принципов – совместная ответственность, конфиденциальность, сохранение ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, а в основе принцип того, что дети, их права, интересы и безопасность в цифровой среде — приоритет семьи, общества и государства.

В решении такого важного и чувствительного вопроса как детская безопасность, необходимы последовательность и ответственный подход.

Наша важнейшая цель – создать безопасное пространство для всех пользователей Всемирной Паутины, а особенно для самой уязвимой ячейки нашего общества – детей. Я считаю, что краеугольный камень в борьбе с деструктивным контентом в современных реалиях и в рамках действующего законодательства – это сознательность и, самое главное, диалог между всеми участниками процесса.
 
Автор – директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).

*Meta — компания-владелец Facebook и Instagram признана в РФ экстремистской организацией.

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