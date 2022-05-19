Не хлопайте дверью!

Стремление погромче хлопнуть дверью при уходе – традиционный метод привлечь к себе внимание того, кто остается по ту сторону порога, и выразить ему свое неудовольствие. А иногда и попытка нанести прямой ущерб – хлопнуть так, чтобы дверные петли перекосило и штукатурка осыпалась. Но высший пилотаж – это хлопать дверью, никуда не уходя. Этак демонстративно стоять на выходе, сжимая дверную ручку и интенсивно похлопывать, отчаянно стараясь привлечь внимание хозяина и откровенно сигнализируя: придумай повод, чтобы мне остаться.

Не дай ему уйти

Именно в такой ситуации сегодня оказался иностранный бизнес, который под политическим давлением недружественных России государств вынужден заявлять о своем «страстном желании» покинуть нашу страну. Часто интенсивность заявлений обратно пропорциональна масштабу предпринимаемых действий. Чем громче трубят об уходе, тем больше прилагают усилий, чтобы остаться. Примеров тому немало, в том числе и в нефтегазовом комплексе.

Что же делать? Выставлять этих «жертв обстоятельств» за порог или все же дать им повод остаться? Вопрос не чисто умозрительный и теоретический, а требующий четкого и законодательно закрепленного ответа. И дать такой ответ можно было бы при обсуждении и принятии законопроекта, внесенного в Госдуму 12 апреля группой депутатов и сейчас активно обсуждаемого на правительственном и общественном уровне. Напомню, данный законопроект касается введения внешней администрации по управлению организациями с иностранным участием.

Было бы целесообразно дополнить этот законопроект положением, предусматривающим введение моратория на отчуждение имущества и выход зарубежных компаний из капитала совместных предприятий. Такой шаг позволил бы обеспечить бесперебойную и безопасную работу предприятий. Установление моратория позволит иностранным участникам продолжать выполнение своих обязательств в рамках совместных проектов, в том числе, в области промышленной безопасности и охраны труда. При этом они не смогут продать пакеты российских предприятий и наварить на этом, переведя часть полученных средств в казну недружественных государств.

Тем не менее, думается, что многие иностранные компании будут рады такому закону. Сегодня они подвергаются беспрецедентному политическому давлению со стороны своих национальных правительств и «специальных уполномоченных органов» (Госдепа США и его аналогов). Понятно, что отказать этим «агентам Смитам» нелегко. Отсюда и упомянутые демонстративные хлопки дверью, как неотъемлемая часть работы на зарубежную публику и демонстрация лояльности тому же Госдепу. В случае же введения моратория компании, не желающие своими руками разрушать построенный в России бизнес, будут иметь железный аргумент. Мол, хотели бы уйти, да не можем: российское законодательство не позволяет. После этого можно облегченно выдохнуть и считать дивиденды.

Сбережем и преумножим

Кстати, о дивидендах. Упомянутый мораторий влечет за собой и сохранение права иностранных компаний на получение дивидендов. Однако на фоне нынешней антироссийской истерии не может быть и речи о переводе этих денег за рубеж. Средства должны накапливаться на специализированных счетах в российских банках. При этом их целесообразно было бы направлять на развитие предприятий, акционерами которых являются данные иностранные компании.

Это опять-таки в общих интересах. Россия сегодня заинтересована в развитии импортозамещающих производств, формировании новых логистических цепочек. Для этого необходимо финансирование, которое в том числе может быть обеспечено и за счет дивидендов иностранных инвесторов. В свою очередь, зарубежные партнеры получают гарантию не только сохранения своих средств, но и их преумножения в результате реинвестирования в наиболее перспективные проекты.

С больной головы...

Нетрудно предположить, какой вой поднимется на Западе по поводу принятия такого законопроекта. Мораторий на уход иностранного капитала наверняка объявят «конфискационной мерой» (хотя речь идет не о конфискации, а наоборот о сохранении и преумножении). Можно ожидать, что западные компании, для которых запрут дверь на выход (чтобы больше не хлопали), будут объявлены пострадавшей стороной и западные правительства станут требовать для них от Москвы соответствующих компенсаций.

Но позвольте, мы ни у кого ничего не отнимаем. Скорее наоборот – не даем «отморозить себе уши назло Кремлю». Если же вы считаете, что есть пострадавшие – то кто вам мешает самим оплатить их «издержки». Вы же сами создали всю эту ситуацию, породили новые политические риски – защитите же от них свои же национальные компании!

К слову, на Западе уже созданы и успешно функционируют учреждения, которые осуществляют программы по защите национальных инвесторов и страхованию политических рисков. В частности, департамент Экспортного финансирования Великобритании (UK Export Finance, UKEF) предоставляет компаниям полисы страхования от возможных убытков, связанных с политическими событиями. Страхование распространяется на бизнес, осуществляемый в государствах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Полис предполагает покрытие до 90% от суммы убытков.

В США действует правительственная Корпорация по финансированию международного развития (US International Development Corporation, DFC). Она уполномочена сотрудничать с частными компаниями в различных сферах, включая финансирование, долевое инвестирование и страхование политических рисков (покрытие до $1 млрд).

Однако вместо создания механизма компенсаций при участии данных специализированных организаций, США и Великобритания пытаются переложить обязательства по выплатам на третьи страны, то есть на Россию. Но почему защищать западных инвесторов должны мы, когда санкционный маховик раскручивается усилиями Запада? Это как минимум нелогично.

Создал риск – плати

Наконец, помимо государственных структур по защите инвесторов, в мире развивается и рынок страхования политических рисков (PRI). К числу таких рисков традиционно относятся государственная экспроприация, война, восстание, терроризм, дефолт по суверенным долгам, нарушение контракта и конкретные действия правительства (новые законы или постановления), которые могут нарушить деятельность компании и помешать ей выполнять свои функции. То есть данный вид страхования направлен на защиту предприятий от опасностей, которые не покрываются обычными страховыми полисами.

По оценкам страхового брокера BPL Global, емкость рынка PRI сегодня превышает $1,5 млрд на один риск. За последние три года общий потенциал данного сектора страхования увеличился по всем продуктовым линейкам. При этом максимальные уровни рисков неплатежей по частным и государственным долговым обязательствам выросли на 30%, до $2,4 млрд и $3 млрд, соответственно.

Что ж, теперь есть основания расширить список политических рисков, добавив туда «введение зарубежных санкций против страны, где осуществляется бизнес».

И у него есть все шансы стать самым массовым направлением такого страхования. Сами вводите рестрикции, сами и платите…

Автор - доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК

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