В чем суть основных принципов Хартии «Цифровая этика детства» и каковы перспективы ее реализации

29 ноября компании – основатели Альянса по защите детей в цифровой среде подписали хартию «Цифровая этика детства». Этот документ содержит основные ценности и принципы, призванные объединить всех заинтересованных представителей государства, бизнеса, сообщества родителей и педагогов, общественных институтов и организаций вокруг общей миссии – создания защищенной и благоприятной цифровой среды для детей. В сегодняшней колонке я прокомментирую хартию и выделю несколько положений, особенно актуальных для команды Молодежного цифрового омбудсмена.

Хартия «Цифровая этика детства» стала первым значимым результатом деятельности Альянса по защите детей в цифровой среде. Напомню, что сам Альянс был создан в сентябре текущего года по инициативе девяти крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов. Представители бизнеса в присутствии президента России Владимира Путина добровольно взяли на себя повышенные обязательства по защите детей в сети. Одной из задач Альянса стало развитие механизмов саморегулирования в этой сфере.

Понятие «регулирование» обычно ассоциируется с установлением границ, руководящих принципов, официальных рекомендаций, но инициаторы Хартии идут по иному пути.

Они отталкиваются от общих ценностей, призванных объединить всех игроков, и выступают с этическим подходом к проблеме защиты детства в сети.

В основе «цифровой этики детства» лежит пять принципов: уважение ребенка как личности; совместная ответственность за обеспечение безопасности детей в цифровой среде; обеспечение комплексной защиты персональных данных детей и сохранение личной и семейной тайны; инклюзивный подход; сохранение ценностных ориентиров в онлайн-пространстве. Что именно могут делать участники Хартии для реализации этих принципов и как авторы видят взаимодействие общества, бизнеса и государства, подробно изложено в самом документе, каждый пункт которого ориентирует на конкретные действия.

То есть, Хартия продвигает формат «мягкого регулирования» за пределы бизнес-сообщества, объединяя ради общей цели усилия всех, чья работа связана с детьми и обеспечением их безопасности в цифровой среде.

Она написана доступным языком, который будет понятен и детям, и родителям, и педагогам, и представителям государственных органов. И, самое главное, – в Хартии каждый найдет для себя посильные задачи: согласно тексту, ее участники всесторонне и комплексно реализуют заложенные в ней положения в рамках своих компетенций и специфики деятельности.

Отметим, что российская Хартия учитывает международный опыт борьбы с нарушением прав детей в интернете.

Так, согласно исследованиям АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации», в марте 2021 года Комитет ООН по правам ребенка опубликовал Замечания о правах ребенка в цифровой среде, где отмечено, что ключевую ответственность за защиту несовершеннолетних в интернет-пространстве несет государство. В разработке и реализации этого документа участвовали и специализированные учреждения ООН, такие как ЭКОСОС, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Большое количество рекомендаций по обеспечению безопасности детей в онлайн-среде, адресованных ключевым группам игроков – предпринимателям; педагогам и родителям; лицам, принимающим политические решения, – выпускает Международный союз электросвязи.

Базовые документы были приняты и на общеевропейском уровне, среди них – рекомендация Комитета министров Совета Европы о расширении возможностей детей в новой информационно-коммуникационной среде, Декларация Комитета министров о защите достоинства, безопасности и частной жизни детей в интернете.

Свою классификацию мер по защите детей от рисков в информационной среде и типологию таких рисков предложила Организация экономического сотрудничества и развития, обновившая в 2021 году. Рекомендацию «О защите детей в цифровой среде» и пересмотревшая с учетом новых реалий «Типологию рисков».

Отдельные программные документы в сфере защиты детей в онлайн-пространстве приняли Великобритания, Грузия, Германия и другие страны.

Хартия «Цифровая этика детства» является документом «мягкого права», во многом опирается на международные документы, которые уже стали своеобразными вехами на пути защиты прав детей в интернете, и расширяет некоторые их положения.

Остановлюсь подробнее на принципах и задачах Хартии, особенно близких команде Молодежного цифрового омбудсмена.

Один из приоритетных для нас принципов – регулярное общение и диалог с ребенком о возможностях и рисках виртуального мира. Создание площадок для открытого и доверительного диалога с молодыми людьми – залог их безопасности, поскольку только в этом формате возможно услышать реальные проблемы, беспокоящие ребят, и предложить эффективные решения. Подробнее о практике общения команды омбудсмена со школьниками и студентами вы можете прочитать в предыдущей колонке.

Продолжая тему, хочется особенно выделить то, что Хартия призывает не просто информировать детей о рисках цифровой среды – например, о цифровой зависимости, – или воспитывать в них критическое мышление, но и подавать им собственный позитивный пример созидательного использования технологий, самоорганизации, соблюдения здорового баланса онлайн- и оффлайн-активностей. Мы с готовностью присоединяемся к начинанию, поскольку уже продвигаем идею значимости цифровой этики и цифровой гигиены и, конечно, сами следуем этим правилам.

Как команда Молодежного цифрового омбудсмена мы уверены, что не только «дурной пример заразителен», хороший – тоже вполне эффективен.

Отметим также принцип совместной ответственности всех участников Хартии за безопасность детей в онлайн-среде. Поскольку сама проблема рисков и угроз в цифровой среде сложна и многогранна, эффективно реагировать на нее необходимо на всех уровнях: не только на государственном или международном, но и на максимально близком каждому человеку – семейном.

Кстати, именно семью авторы и участники Хартии признают ключевым институтом в воспитании, формировании морально-нравственных ориентиров и становлении личности ребенка. Там же высока вероятность раннего выявления проблем, с которыми юным пользователям приходится сталкиваться в онлайн-пространстве. Поэтому так важно создавать атмосферу «доверия и взаимной поддержки на разных этапах взаимодействия ребенка с цифровой средой». Это еще один из принципов Хартии, близкий нашей деятельности.

Уже сейчас к Хартии могут добровольно присоединиться любые российские и зарубежные организации и институты.

Полный текст документа опубликован на сайте Альянса, и команда Молодежного цифрового омбудсмена скоро пополнит круг участников Хартии. Кроме того, в наших ближайших планах – вступление в Консультативную группу Альянса, основная задача которой заключается в экспертном сопровождении его деятельности и разработке проектов, связанных с защитой прав детей в цифровой среде.

Успешное продвижение принципов и ценностей Хартии, эффективность ее реализации будут зависеть от вклада каждого участника, присоединившегося к документу, и от взаимодействия всех игроков.

Давайте сделаем цифровую среду безопаснее для юных пользователей – все вместе.

Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.