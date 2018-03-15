Дебаты закончились: пора собирать голоса

Финальная неделя кампании по выборам президента призвана дать отдых мозгам избирателей – в плане давления результатов опросов (их нельзя публиковать с 13 марта), и, наоборот, задуматься о главном – чего бы они хотели от «своего» кандидата. Поэтому и не только кандидаты стремились уложить в головы избирателей финальные, самые главные «месседжи».

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Месседжи штаба Владимира Путина, что и понятно, переплетаются с каждодневной деятельностью президента, но можно говорить и о более «программных» нарративах. Так, последовательно свет увидели два продукта журналистов «России-1»: фильм «Миропорядок-2018», основу которого составили интервью Владимира Соловьева с президентом России, и биографический фильм «Путин» Андрея Кондрашова, вышедший как раз за неделю до выборов.

Вернее как: сначала вышла первая серия фильма и то не вполне привычным образом. Ее распространили сами тележурналисты в аккаунтах в социальных сетях. Решение понятно: в ходе кампании это ставит кандидата Путина в неудобное положение. Поскольку кандидатам (даже если фильм о президенте, а не о кандидате) положено равенство в телеэфире.

В соцсетях никакого равенства им не положено.

Та же «Россия-1» посвятила фильму и репортаж в «Вестях», где отчиталась о многих миллионах просмотрах фильма. Формально демонстрация фильма Кондрашова к кампании кандидата Владимира Путина не относится, но по факту — это, разумеется, ее часть. Через пару дней за первой частью последовала вторая. Особую пикантность этому соображению придает тот факт, что Кондрашов — пресс-секретарь штаба кандидата Путина. Да и по форме фильм — классический позитивный рассказ о биографии кандидата.

Понятно, что готовилось это тогда, когда не просто штаба не было и кампания не началась, но даже и сам Путин еще не объявил о решении идти на выборы. Но показан был фильм перед выборами и образ кандидата и президента в нем дан именно что «предвыборный».

Остальные кандидаты тоже стабильны в своих месседжах. Взять хотя бы прошедшие во вторник дебаты на «России-1» на тему культуры и сохранения исторического наследия. Из всех кандидатов собственно о культуре (в управленческом плане) говорил, пожалуй, лишь Григорий Явлинский.

Остальные говорили о чем угодно, но только не о культуре: о нарушениях при агитации в регионах и нашем ответе Западу (Жириновский), о расстреле Белого дома в 1993 году и необходимости отпора необлибералам (Бабурин), о восстановлении социализма и СССР (Сурайкин), об истории от Иисуса до наших дней (представитель Грудинина Максим Шевченко), о цензуре и «Доме-2» (Собчак), о необходимости развития экономики и реализации «Стратегии Роста» (это, конечно, Титов). И только Явлинский — местами даже с огоньком в глазах — перечислял цифры по закрытым библиотекам, вычеркнутым из списка охраняемых городов, в малых городах и так далее.

Дебаты про культуру, на которых нет культуры — это даже можно счесть неким эвфемизмом всей избирательной кампании.

Таким образом, дебаты проходили почти при полной явке – за традиционным минусом Владимира Путина (ему работать надо) и отказавшегося было от дебатов Павла Грудинина. Последний в интервью блогеру Юрию Дудю спорил, что в случае результата ниже 15% он сбреет усы (Дудь обещал в противном случае побриться налысо). Так что интрига «безусый Грудинин или бритый Дудь» обостряется вне телеэфира, к которому приковано внимание избирателей.

Впрочем, на дебаты в передачу Владимира Соловьева в четверг Грудинин пришел, но звездой шоу оказался Максим Сурайкин: опоздал, сказал, что встретил по дороге женщину, которую Грудинин якобы обидел, назначил ее доверенным лицом и тут же пригласил ее в студию выступать вместо себя. На это Грудинин ушел из студии и выставил вместо себя Шевченко — слово за слово, Сурайкин пытался пойти с кулаками на Шевченко, но так и не завязавшуюся драку разняли.

Креативщики Явлинского, кстати, на последней неделе кампании, кажется, пошли ва-банк. Было выпущено сразу два оригинальных ролика — с Явлинским, который говорит сам с собой и с двумя, как бы помягче, занимающимися любовью керамическими пандами. Вернее, с одной фигуркой в форме двух панд. Которые ведут диалог, призывая дойти до избирательного участка, иначе так и придется пить чай на кухне. Некоторые наблюдатели, например, политолог Павел Данилин, услышав мужские голоса обеих персонажей ролика, даже припомнили старую компроматную историю еще 1999 года «Геи за Явлинского». Дескать, не просто так оно все тогда было. Шутки шутками — а в плане креатива визуалка Явлинского в ходе кампании была самой неординарной. Если, конечно, не считать ролики Бориса Титова.

На неделе штаб Титова наконец-то ответил на сакральный вопрос «А что Титов». В ролике, который разместили на сайте Титова и в соцсетях, кандидат объяснил, что идет на выборы не для того, чтобы стать президентом, а чтобы реализовать свою «Стратегию Роста». Впрочем, особых иллюзий по поводу президентских амбиций Титова никто не испытывал с самого начала кампании.

Околополитическую тусовку порадовали, впрочем, и другие кандидаты и акторы избирательной кампании.

Так, штаб Ксении Собчак покинул Антон Красовский, а на скандалы в штабах демократических кандидатов СМИ (речь не о телевизоре, конечно) реагируют довольно активно. Сама кандидат устроила шоу, обвинив конкурентов на дебатах, расплакавшись из-за того, что ее одну перебивают и нападают только на нее.

Это не совсем так: перебранка Собчак с Жириновским с обливанием водой происходила во время выступления Сергея Бабурина, да и других своих оппонентов сама Собчак не прочь прерывать. Но горе ее выглядело натуральным и могло вызвать сочувствие части аудитории из серии «хамоватые мужики нападают на беззащитную девушку».

Не только Явлинский отметился интересными роликами. В сети распространили юмористический ролик с «перепиской кандидатов в общем чате». «Кандидаты» переписываются, как отмечать финал избирательной кампании, подкалывая друг друга, а заодно и Алексея Навального. Представлена была и очередная порция агитпродукции от ЦИК, разной степени удачности.

Центризбирком и всех работавших на подъем явки профессионалов, кстати, можно похвалить за интересную кампанию — их агитационная продукция была разнообразной, а активность — куда заметнее активности самих кандидатов. Так что тут — в отличие от думской кампании 2016 года, когда ЦИК по причине отсутствия бюджета даже о наружной рекламы отказался — жаловаться не на что.

Отработали как смогли.

На неделе новую систему получения талонов для голосования от ЦИК пытались «хакнуть» сторонники Алексея Навального, но это была крайне странная попытка. Трижды зарегистровавшись для голосования на разных участках и получив три талона, активисты поспешили объявить это подготовкой манипуляций (раз возможно проголосовать не единожды, значит — это точно заговор властей!). На что им, правда, объяснили, что талонов можно получить много, но «отоварить», то есть проголосовать, можно только на том участке, который был указан в первом заявлении.

Наконец, сыграли и дела внешнеполитические, от наших выборов далекие. Британия жестко отреагировала на отравление бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и объявила России ультиматум. Кто, как и почему отравил бывшего шпиона — мы вряд ли узнаем точно и точно не узнаем скоро. Но сам дипломатический конфликт с соответствующей подачей от российских телеспикеров, конечно, играет на руку кандидатам, чьи программы известны своей внешнеполитической риторикой. Борис Титов, впрочем, вступился за живущих в Британии российских бизнесменов («не олигархов») уже как бизнес-омбудсмен.

Напоследок с призывом прийти на выборы к гражданам обратился президент России. «За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор – это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учёта вашего мнения», — сказал глава государства.

Осталось только дождаться финального счета матча — конец уже близок.