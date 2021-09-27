Россия экспортировала рекордное количество зерна

Россия в августе экспортировала 6,08 млн тонн зерна, сообщила компания «ПроЗерно» со ссылкой на данные ФТС. Это стало абсолютным историческим максимумом.

«Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было экспорта на 6 млн тонн зерна за месяц. Во многом это произошло за счет Ирана и рекордного экспорта гороха», — отметили эксперты.

Россия экспортировала 5,27 млн тонн пшеницы, 557 тыс. тонн ячменя и 171 тыс. тонн гороха. Основными покупателями российского зерна за два месяца сезона 2021-2022 стали Турция (2,51 млн тонн), Иран (1,79 млн тонн) и Египет (980 тыс. тонн). При этом традиционный лидер – Египет – оказался лишь на третьем месте.

Ранее в Минсельхозе заявили, что по состоянию на 7 сентября сельскохозяйственные предприятия собрали 95 млн тонн зерна. В 2020 году, по данным Росстата, урожай зерна составил 133,5 млн тонн, пшеницы — почти 86 млн тонн.

При этом газета Financial Times отмечала, что Россия в течение 20 лет проделала огромный путь для того, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна. Сейчас она является лидером сельскохозяйственного экспорта и продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке. При этом санкции, которыми Запад попытался «задушить экономику России», только придали дополнительный стимул российским производителям, считает издание.