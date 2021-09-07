Эксперты оценили, сможет ли государство ускорить экономический рост

Руководитель отдела макроэкономического анализа группы «Финам» Ольга Беленькая оценила высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сократить участие госсектора в экономике страны.

По мнению эксперта, увеличение доли государства, по крайней мере, не привело к ускорению роста экономики, хотя в периоды кризисов помогало сохранить рабочие места. «С 2013 года темпы роста ВВП России заметно уменьшились. Если в 2010-2012 годах рост ВВП превышал 4%, то затем — максимум 2,8%, а в среднем за последние десять лет экономика росла менее 1% в год», — уточняет Беленькая.

Сокращение госсектора в пользу более конкурентного и гибкого частного сектора представляется правильной идеей, считает эксперт. При этом она напоминает, что, во-первых, Алексей Кудрин говорил о возможности сокращать госсектор вне кризисов, то есть после восстановления экономики. «Во-вторых, государство нечасто предлагает для приватизации крупные и широко известные предприятия. Наконец, для приватизации нужны инвесторы, а их круг сейчас весьма ограничен из-за санкций — сказываются и санкций и издержек госрегулирования», — добавляет эксперт «Финам».

Что касается увеличения госинвестиций, в том числе средств ФНБ в инфраструктурные проекты, то это не противоречит сокращению доли госсобственности в экономике, отмечает Беленькая. «Смысл в том, чтобы госинвестиции вели за собой инвестиции частного сектора, а не вытесняли их», — говорит Беленькая.

По оценке Федеральной антимонопольной службы, перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России составляла примерно в 25%, в 2008 году она выросла до 40-45%, к 2013 году превысила 50%, а в 2017-2018 годах, по экспертным оценкам, доля госсобственности может превышать 60-70%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью главы СП Алексея Кудрина о пользе сокращения госсектора заявил, что «никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения».