В Минпромторге назвали невозможным отказ от пластика к 2024 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, его слова приводит РИА «Новости».

«Это невозможно. Мы можем говорить на эту тему и действительно определять определенные категории пластика. Мы на самом деле здесь с Минприроды работаем совместно, они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время», — рассказал он в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Мантурова подчеркнул, на сегодняшний день есть технологии, обеспечивающие переработку пластика.

«И мне кажется, это гораздо более разумно», — подчеркнул глава Мипромторга.

Ранее, глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, выступая на ВЭФ, заявил, что в России могут ввести запрет на производство одноразовых товаров из пластика. По его словам, ограничение будет введено через два года.

До этого вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в стране на законодательном уровне запретят использование ватных палочек, пластиковой посуды и других товаров, которые нельзя переработать.