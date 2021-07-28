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СМИ: в РФ может резко подорожать кофе

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В августе цены на кофе в России могут вырасти на 10-12%. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на торговые сети.

В частности, в торговой сети «Верный» предупредили, что уже получено уведомление о росте цен от поставщиков продукции. Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

В сети магазинов «Лента» добавили, что может произойти рост цен в пределах 10%. При этом информация о повышении пока на рассмотрении.

В Nestle цены не комментировали. В One Group, «Шоколаднице» и Cofix рассказали, что намерены сохранять стоимость напитков для конечного потребителя.

Бразилия является крупнейшим в мире производителем и экспортером кофейных зерен. В июле этого года страна столкнулась с аномальными заморозками после года сильнейшей почти за столетие засухи.

Ранее почти 80% россиян заявили о быстром росте цен на продукты. По словам граждан, особенно подорожали мясо и птица, это отметили 44% респондентов.

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