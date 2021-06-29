Кабмин направит 8,5 млрд рублей на отпускные медикам и соцработникам

Правительство России направит до 8,5 млрд рублей на оплату отпусков для медицинских и социальных работников, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаил Мишустин.

«Нагрузка на них ложится огромная. Многие трудятся без выходных. Правительство направит регионам в общей сложности почти 8,5 млрд рублей на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинскому персоналу, а также сотрудников социальных учреждений», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам российского премьера, правительство считает необходимым поддержать медиков и соцработников, так как они спасают людей и помогают им восстановиться после болезни.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о новой модели оплаты работы медиков, которая будет обсуждаться только при участии самых медицинских работников.