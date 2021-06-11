Россияне определили зарплату, необходимую для финансовой независимости

Жители России для того, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, считают необходимым получать доход ежемесячно примерно в размере 74,9 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование СК «Сбербанк страхование жизни».

Так, почти две трети (63%) респондентов относят себя к финансово независимым. Таковыми себя считают 64% опрошенных мужчин и 61% женщин.

Больше всего считающих себя финансово самодостаточными людей живут в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке — по 74% респондентов.

Главным критерием финансовой независимости участники опроса назвали достойную зарплату (82%). Самая высокая оценка достойной зарплаты у москвичей (104,4 тыс. руб.), петербуржцев (98,5 тыс. руб.) и жителей Владивостока (92,7 тыс. руб.).

Для трети опрошенных (33%) важным фактором самодостаточности являются накопления. В среднем по России эта сумма установилась на отметке в 3,4 млн руб. Больше всего хотят скопить москвичи (6,39 млн рублей), на втором месте жители Кемерово — 4,2 млн руб. На третье месте оказался Санкт-Петербург (4,12 млн руб.)

Молодежь в возрасте от 18–30 лет рассчитывает получить независимость за счет открытия собственного дела (50%) или дохода от сдачи недвижимости в аренду (42%). Люди в возрасте 30-40 лет надеются на накопления (43%). При этом старшее поколение (50-60 лет) считает, что для этого достаточно зарплаты (89%).

По мнению респондентов, среднестатистический гражданин становится финансово независимым в 26 лет. Однако возраст, в котором опрошенные стали или желали бы стать материально свободными, ниже — 24,4 года.

Исследование было проведено в июне 2020 года в 37 российских городах, население которых составляет свыше 500 тыс.