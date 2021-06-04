Путин призвал Европу выбирать выгоду

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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского... Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского...
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского...
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, призвал европейских партнеров выбирать выгоду, а не политическую конъюнктуру.

«Рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать вверх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что в течение 30 лет накопленные объемы углекислого газа в России должны стать ниже, чем в Европе. Он также призвал не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкуренции.

Также глава государства назвал абсурдом политически мотивированные запреты других стран использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин подчеркнул, что российский препарат является самым безопасным в мире, его эффективность достигает 96%, также не было зафиксировано ни одной смерти после его применения.