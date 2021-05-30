США вернут санкции против белорусских государственных компаний

Министерство финансов США подтвердило, что Соединенные Штаты вернут ранее снятые санкции против девяти белорусских государственных нефтяных и других компаний, сообщает «Bloomberg».

По данным агентства, под американские санкции попадут производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок.

В пятницу, 28 мая, официальный представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты месте с Евросоюзом и другими союзниками готовят персональные санкции против белорусских должностных лиц из-за инцидента с самолетом Ryanair, который произошел 23 мая.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.