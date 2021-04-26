Медведев заявил о выполнении планов производства двух российских вакцин

Россия в первом квартале выполнила план по производству вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет РИА «Новости».

«Масштабы пока разные, поэтому это не вполне, может быть, точно сравнивать. Тем не менее, план производства по «ЭпиВаку» и по «КовиВаку» в первом квартале этого года в целом выполнен», — сказал Медведев.

Он добавил, что по показателям «Спутника V» «абсолютного результата пока здесь нет», но это объясняется масштабами производства. Показатели по первому компоненту были выполнены на 89%, по второму — на 65%.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что почти 12 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса, 7,5 млн человек получили две дозы.

До этого Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. В ведомстве посоветовали провести майские праздники на даче вместе с семьей. Также рекомендовано избегать больших скоплений людей даже вне помещения и многократного посещения гостей, так как это повышает опасность инфицирования коронавирусом.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 108 тыс. — с летальным исходом. Полностью выздоровели более 4,3 млн человек.