Подростки в масках и с пистолетом напали на супружескую пару в Новосибирске

«КП»: в Новосибирске подростки открыли стрельбу по людям и ранили двух человек

В Новосибирске молодые люди напали на компанию взрослых людей и обстреляли их из травматического пистолета. Об этом стало известно kp.ru.

Днем 4 января новосибирцы гуляли в районе ТРЦ «Сибирский Молл» и заметили вдалеке четырех подростков в масках. Затем, по словам собеседницы издания, она и ее муж отлучились, а их друзья остались ждать их на улице.

«Когда мы вышли, людей в той компании в масках стало намного больше. Я насчитала около 11–12 человек. Все были невысокого роста, в пуховиках», — вспоминает супруга пострадавшего.

Мужчине пришлось закрыть жену собой, когда один из незнакомцев достал травматический пистолет и потребовал подойти к нему с поднятыми руками. Часть подростков побежала за друзьями пары, в этот момент раздались выстрелы.

Девушка испугалась и вызвала полицию, заметив это, нападавшие начали убегать. Но один из подростков успел выстрелить мужу сибирячки в лицо, тот пытался догнать стрелка, который был в черно-зеленой куртке, камуфляжных штанах и с сумкой-барсеткой, но не смог.

На следующее утро пострадавший уже не мог открыть глаз.

«У нашего друга, в которого стреляли, тоже травма под глазом», — отмечает жена раненого.

В полиции города инцидент пока не комментировали.

Ранее подросток из Новосибирска повалил сверстника на снег и выстрелил ему в глаз из пистолета.