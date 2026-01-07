Олимпийский чемпион: не согласен с тем, что Овечкина называют спортсменом года

Олимпийский чемпион по шорт‑треку Семен Елистратов заявил, что не считает форварда «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом года, передает «Матч ТВ».

«Для меня это Ангелина Мельникова. У нее было много травм, но она восстановилась и выиграла две золотые медали на чемпионате мира. Самым медийным и узнаваемым спортсменом считаю Александра Овечкина. Его многие признают спортсменом года, но я не согласен», — сказал Елистратов.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ): в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

