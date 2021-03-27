В администрации Суэцкого канала рассказали детали о работах по снятию с мели судна

Работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза продолжаются круглосуточно. Об этом рассказал глава администрации канала адмирал Усама Рабиа, пишет РИА «Новости».

«Работы по снятию севшего на мель контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва», — сказал Рабиа.

Он уточнил, что в работах заняты 10 буксиров. По его словам, ситуация осложняется размерами севшего на мель судна и количеством контейнеров на нем.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. 27 марта судно сдвинулось с места.

В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.