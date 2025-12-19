На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герой России сравнил бойцов ВСУ с нацистами

Герой России Очир-Горяев: ВСУ расстреливали мирных при отходе из Северска
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Северска в Донецкой народной республике (ДНР) расстреливали мирных жителей, которые отказывались идти вместе с ними. Об этом рассказал командир штурмовой группы, старший лейтенант Минобороны РФ Герой России Наран Очир-Горяев во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

«При отходе ВСУ просто, подобно нацистам, расстреливали мирных жителей», — сообщил военный.

Он добавил, что у людей не было оружия, а стреляли только за то, что «они там остаются». Российский офицер рассказал, что жители Северска, увидев ВС РФ «были очень рады».

Во время прямой линии с Путиным Герой России также раскрыл детали самой операции по взятию Северска. По его словам, самым сложным было дойти до населенного пункта незаметно, так как там открытая местность. По его словам, российские бойцы решили разделиться на маленькие группы, «накопились под носом у противника» и только после этого начали штурм. В выполнении боевой задачи были задействованы 84 бойца, уточнил он. На данный момент офицер оценивает обстановку в Северске как стабильную.

Северск в ДНР был полностью взят под контроль российских военных 9 декабря. 17 декабря Владимир Путин вручил награды бойцам, участвовавшим в освобождении города.

Ранее Минобороны РФ показало кадры из освобожденного Северска.

СВО: последние новости
